В кинотеатре Кургана покажут узбекский боевик

В Кургане в кинотеатре «Россия» покажут боевик «Позывной „Барон“», которым занималась съемочная группа из Узбекистана и России. Данная информация размещена на сайте кинотеатра
«2 часа 1 минута; мелодрама, боевик; 16+. <…> Фильм о разведчиках России и Азии», — указано в аннотации.
В фильме сыграли актеры из Узбекистана и России. Фильм будут показывать с 18 по 24 августа. На момент написания новости, на сайтах других кинотеатров Кургана не сообщалось о выходе этой картины в прокат.
В рецензии на фильм на сайте газеты «Аргументы и факты» указано, что последовательность сцен картины хаотична, у героев нет характеров, но у киноленты есть достойный актерский состав. «Приличный фильмец, нужный. Впечатление было, что наснимали серий на 10 и не знали, как это все впихнуть в два часа», — рассказал о фильме пользователь Common на сайте «Киноафиша».
Ранее стало известно, что в Кургане в кинотеатре Ultra Cinema показывают фильмы, которых нет в официальном прокате. Официальное отсутствие голливудских новинок в местных кинотеатрах связано с санкциями западных стран. Таких санкций стало больше после начала спецоперации на Украине.
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