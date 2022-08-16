В кинотеатре Кургана покажут узбекский боевик

17 августа 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Показы пройдут в кинотеатре «Россия» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Кургане в кинотеатре «Россия» покажут боевик «Позывной „Барон“», которым занималась съемочная группа из Узбекистана и России. Данная информация размещена на сайте кинотеатра «2 часа 1 минута; мелодрама, боевик; 16+. <…> Фильм о разведчиках России и Азии», — указано в аннотации. В фильме сыграли актеры из Узбекистана и России. Фильм будут показывать с 18 по 24 августа. На момент написания новости, на сайтах других кинотеатров Кургана не сообщалось о выходе этой картины в прокат. В рецензии на фильм на сайте газеты «Аргументы и факты» указано, что последовательность сцен картины хаотична, у героев нет характеров, но у киноленты есть достойный актерский состав. «Приличный фильмец, нужный. Впечатление было, что наснимали серий на 10 и не знали, как это все впихнуть в два часа», — рассказал о фильме пользователь Common на сайте «Киноафиша». Ранее стало известно, что в Кургане в кинотеатре Ultra Cinema показывают фильмы, которых нет в официальном прокате. Официальное отсутствие голливудских новинок в местных кинотеатрах связано с санкциями западных стран. Таких санкций стало больше после начала спецоперации на Украине.

В Кургане в кинотеатре «Россия» покажут боевик «Позывной „Барон“», которым занималась съемочная группа из Узбекистана и России. Данная информация размещена на сайте кинотеатра «2 часа 1 минута; мелодрама, боевик; 16+. <…> Фильм о разведчиках России и Азии», — указано в аннотации. В фильме сыграли актеры из Узбекистана и России. Фильм будут показывать с 18 по 24 августа. На момент написания новости, на сайтах других кинотеатров Кургана не сообщалось о выходе этой картины в прокат. В рецензии на фильм на сайте газеты «Аргументы и факты» указано, что последовательность сцен картины хаотична, у героев нет характеров, но у киноленты есть достойный актерский состав. «Приличный фильмец, нужный. Впечатление было, что наснимали серий на 10 и не знали, как это все впихнуть в два часа», — рассказал о фильме пользователь Common на сайте «Киноафиша». Ранее стало известно, что в Кургане в кинотеатре Ultra Cinema показывают фильмы, которых нет в официальном прокате. Официальное отсутствие голливудских новинок в местных кинотеатрах связано с санкциями западных стран. Таких санкций стало больше после начала спецоперации на Украине.