Курганский победитель в лотерею не обращался за миллионами

17 августа 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

Курганец, выигравший в лотерею 5 млн рублей, пока не объявился Фото: Денис Моргунов © URA.RU Курганец, выигравший больше 5 млн рублей, пока не обращался в «Столото». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе бренда лотерей. «Победитель пока не объявился. Согласно статистике „Столото“ за последние три года, 82% победителей с крупными выигрышами обращаются за оформлением своего приза в первый месяц после проведения розыгрыша: из них 55% — в первые две недели, еще 27% — от двух недель до месяца. Поэтому, думаем, что победитель объявится в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе компании. Срок обращения за выигрышами в государственные лотереи под брендом «Столото» в розничные точки распространения составляет 1 000 дней с даты проведения тиража. Если участник государственных лотерей и за 1 000 дней не смог обратиться за выигрышем в розничную точку, то у него есть еще более полугода для обращения в лотерейный центр «Столото». Общий срок обращения для получения выигрышей через лотерейный центр — порядка 3,5 лет с даты проведения тиража. По истечению данного периода все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в государственный бюджет, отметили в компании. Ранее URA.RU писало, что курганец выиграл в лотерею 5 миллионов рублей. Суперприз был разыгран 10 августа 2022 года. Благодаря дополнительно отмеченным числам общая сумма выигрыша составила 5 300 000 рублей.

Курганец, выигравший больше 5 млн рублей, пока не обращался в «Столото». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе бренда лотерей. «Победитель пока не объявился. Согласно статистике „Столото“ за последние три года, 82% победителей с крупными выигрышами обращаются за оформлением своего приза в первый месяц после проведения розыгрыша: из них 55% — в первые две недели, еще 27% — от двух недель до месяца. Поэтому, думаем, что победитель объявится в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе компании. Срок обращения за выигрышами в государственные лотереи под брендом «Столото» в розничные точки распространения составляет 1 000 дней с даты проведения тиража. Если участник государственных лотерей и за 1 000 дней не смог обратиться за выигрышем в розничную точку, то у него есть еще более полугода для обращения в лотерейный центр «Столото». Общий срок обращения для получения выигрышей через лотерейный центр — порядка 3,5 лет с даты проведения тиража. По истечению данного периода все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в государственный бюджет, отметили в компании. Ранее URA.RU писало, что курганец выиграл в лотерею 5 миллионов рублей. Суперприз был разыгран 10 августа 2022 года. Благодаря дополнительно отмеченным числам общая сумма выигрыша составила 5 300 000 рублей.