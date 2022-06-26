В ХМАО перенесли открытие ресторанов «Вкусно — и точка»

Новые даты открытия фастфудов в ХМАО не знают даже сотрудники ресторанов сети «Вкусно — и точка» Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ХМАО перенесли открытие ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Ранее в официальном сообществе нового бренда в соцсети «ВКонтакте» сообщалось о запуске 27 июня двух точек в Нижневартовске и Сургуте. Об этом URA.RU рассказали сами сотрудники ресторанов.

«Мы не открываемся сегодня, к сожалению. Это старая дата открытия [указанная в паблике „Вкусно — и точка“ в соцсети „ВКонтакте“]. Возможно, там еще не исправили. Когда открытие, мы без понятия», — сказал в разговоре с корреспондентом URA.RU сотрудник ресторана в Нижневартовске.

Документ со списком ресторанов, которые планировалось открыть сегодня 27 июня в ХМАО, опубликован в официальном сообществе «Вкусно — и точка» в соцсети «ВКонтакте». Кроме ресторана в Нижневартовске, в нем указана сегодняшняя дата открытия у точки в торговом центре «Союз» в Сургуте. «У нас до сих пор приостановка деятельности. Сами ждем открытия», — опровергла информацию корреспонденту URA.RU сотрудница ресторана в ТЦ «Союз».

Агентство отправило запрос в компанию «Вкусно — и точка» с просьбой рассказать о том, когда в ХМАО откроются рестораны под их новым брендом. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на ребрендинг закрылись рестораны быстрого питания McDonald’s. За это время они сменят название бренда на «Вкусно — и точка», дизайн и частично меню. McDonald’s, как и многие зарубежные компании, принял решение приостановить работу в России после начала спецоперации РФ на территории Украины. Сейчас на российскую экономику оказывается беспрецедентное санкционное давление со стороны недружественных государств. Как сообщили в Кремле, правительство принимает ряд мер по оказанию помощи сферам, пострадавшим от ограничений.

Согласно документу, рестораны в Нижневартовске и Сургуте планировали открыть 27 июня Фото: скриншот официального паблика «Вкусно и точка» в соцсети «ВКонтакте»

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