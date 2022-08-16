Пермячка выиграла в лотерею квартиру у моря

Жительница Пермского края Вера Котельникова выиграла квартиру у моря стоимостью 4 миллиона рублей в государственной «Жилищной лотерее». Об этом сообщила пресс-служба «Столото» на официальном сайте.
«Вера Котельникова получает пенсионные выплаты в отделении Почты России. Там же она любит приобретать билеты государственных лотерей, испытывая свою удачу. В 503-м тираже Вера Ивановна выиграла квартиру у моря стоимостью 4 миллиона рублей. Приз женщина края оформила деньгами», — сообщается на сайте. Вера Котельникова — пенсионерка, раньше работала слесарем по контрольно-измерительным приборам.
Победительница рассказала, что билет из пачки она вытянула левой рукой, интуитивно. За розыгрышем следила по телевизору. Когда женщине оставалось зачеркнуть последнее число в одном из игровых полей, она произнесла про себя цифру «24», и шар с этим же номером появился на экране. На что потратить выигрыш, Вера Котельникова еще не решила.
Ранее URA.RU рассказывало, что житель Пермского края выиграл в лотерею «Все или ничего» 3 000 200 рублей. За выигрышем в Москву ездила его жена.
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