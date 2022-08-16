В Кургане обострился конфликт между властями и Союзом журналистов

Представитель Союза журналистов России обратил внимание на ситуацию в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области обостряется конфликт между региональным правительством и местным Союзом журналистов. Об этом написал в своем блоге зампредседателя Союза журналистов России (СЖР) Алексей Вишневецкий. Текст опубликован на сайте организации.

Вишневецкий прокомментировал резонансную статью в курганском СМИ, в которой говорится, что якобы, руководитель курганского СЖР Ирина Борисова нарушила условия использования президентского гранта. Издание цитирует источников, утверждающих, что деньги были потрачены не на проект «Целина». «Перед анонимным участником не отчитались, зато отчитались перед Фондом президентских грантов. На сайте под плашкой „Финансовый отчет“ можно увидеть статус: замечания отсутствуют», — пишет Вишневецкий.

Также он привел в пример, что в публикации упоминается пиар-блок губернатора области, который в прошлом году начал реформу объединения районных газет с издательским домом «Новый мир». «Сроки умерщвления районок удалось немного отодвинуть. С журналистами обсудили будущее, пошли им на небольшие уступки. Галочку в администрации поставили. Мол, зачем, нам такой боевой и влиятельный союз?» — добавляет представитель СЖР.

Источники, близкие к сфере массмедиа, рассказали URA.RU, что Борисова не устраивает правительство. По словам инсайдеров, замечания связаны с работой районных газет. Также есть претензии к расходованию взносов в СЖР. По их словам, они не прозрачны, а по форумам ездят одни и те же журналисты.

Борисова обещала дать комментарий по данному поводу в ближайшее время. В департамент информационной и внутренней политики направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в феврале прошлого года Вишневецкий приезжал в Курган. Он обсуждал с местными журналистами реформу районных газет, после которой часть персонала может потерять работу.