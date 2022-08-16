В Челябинске построят новую школу искусств

17 августа 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

Общая площадь земельного участка составляет 1,62 гектар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тракторозаводском районе Челябинска построят новую школу искусств с библиотекой. Использование участка под строительство одобрено на публичных слушаниях. «С целью соблюдения нормативных коэффициентов застройки в границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами Эльтонская 1-я, Трашутина, Эльтонская 2-я и Зальцмана подготовлено предложение по установлению новой территориальной зоны для размещения объекта районного значения. Рекомендовать подготовить проект решения в Челябинскую городскую думу», — говорится в документации. Школа появится в микрорайоне Чурилово. Общая площадь земельного участка составляет 1,62 гектара. Остальные параметры, согласно плану, нужно будет уточнить на стадии рабочего проектирования. Прежде на земельном участке можно было возводить объекты для осуществления производственной и предпринимательской деятельности. Теперь, согласно документации, разрешено строить школу искусств. Ранее в Челябинске на набережной реки Миасс запланировали построить новую школу. Общеобразовательное учреждение возведут возле микрорайона «Западный луч» на улице Труда.

В Тракторозаводском районе Челябинска построят новую школу искусств с библиотекой. Использование участка под строительство одобрено на публичных слушаниях. «С целью соблюдения нормативных коэффициентов застройки в границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами Эльтонская 1-я, Трашутина, Эльтонская 2-я и Зальцмана подготовлено предложение по установлению новой территориальной зоны для размещения объекта районного значения. Рекомендовать подготовить проект решения в Челябинскую городскую думу», — говорится в документации. Школа появится в микрорайоне Чурилово. Общая площадь земельного участка составляет 1,62 гектара. Остальные параметры, согласно плану, нужно будет уточнить на стадии рабочего проектирования. Прежде на земельном участке можно было возводить объекты для осуществления производственной и предпринимательской деятельности. Теперь, согласно документации, разрешено строить школу искусств. Ранее в Челябинске на набережной реки Миасс запланировали построить новую школу. Общеобразовательное учреждение возведут возле микрорайона «Западный луч» на улице Труда.