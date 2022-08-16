Минздрав рассказал о состоянии пермячки, в которую стреляли

17 августа 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

В минздраве рассказали о состоянии пермячки, выжившей после нападения на нее стрелка с ружьем Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В пресс-службе краевого министерства здравоохранения рассказали о состоянии пермячки, которую едва не застрелил 35-летний мужчина. Целясь в женщину из ружья, он ранил ее в грудь, бедро и руку. «Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести, стабильная. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в минздраве. Нападение произошло вечером 16 августа. По словам местных жителей, женщина гуляла с собакой, когда стрелявший открыл по ней огонь. С ранениями руки, груди и бедра женщина была доставлена в больницу. В управлении СУ СКР сообщили, что по факту стрельбы возбудили уголовное дело, стрелка задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В пресс-службе краевого министерства здравоохранения рассказали о состоянии пермячки, которую едва не застрелил 35-летний мужчина. Целясь в женщину из ружья, он ранил ее в грудь, бедро и руку. «Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести, стабильная. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в минздраве. Нападение произошло вечером 16 августа. По словам местных жителей, женщина гуляла с собакой, когда стрелявший открыл по ней огонь. С ранениями руки, груди и бедра женщина была доставлена в больницу. В управлении СУ СКР сообщили, что по факту стрельбы возбудили уголовное дело, стрелка задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.