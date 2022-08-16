16 августа 2022

Минздрав рассказал о состоянии пермячки, в которую стреляли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, краснотурьинск, больница, медцентр, медицинский центр спасения
В минздраве рассказали о состоянии пермячки, выжившей после нападения на нее стрелка с ружьем Фото:

В пресс-службе краевого министерства здравоохранения рассказали о состоянии пермячки, которую едва не застрелил 35-летний мужчина. Целясь в женщину из ружья, он ранил ее в грудь, бедро и руку.

«Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести, стабильная. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в минздраве.

Нападение произошло вечером 16 августа. По словам местных жителей, женщина гуляла с собакой, когда стрелявший открыл по ней огонь. С ранениями руки, груди и бедра женщина была доставлена в больницу. В управлении СУ СКР сообщили, что по факту стрельбы возбудили уголовное дело, стрелка задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В пресс-службе краевого министерства здравоохранения рассказали о состоянии пермячки, которую едва не застрелил 35-летний мужчина. Целясь в женщину из ружья, он ранил ее в грудь, бедро и руку. «Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести, стабильная. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в минздраве. Нападение произошло вечером 16 августа. По словам местных жителей, женщина гуляла с собакой, когда стрелявший открыл по ней огонь. С ранениями руки, груди и бедра женщина была доставлена в больницу. В управлении СУ СКР сообщили, что по факту стрельбы возбудили уголовное дело, стрелка задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...