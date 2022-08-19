Инфекционист Чаленко развеяла миф о лечении вирусов газировкой

18 августа 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Ротовирусную инфекцию нельзя лечить Coca-Cola, считает Татьяна Чаленко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Среди европейских врачей появилась тенденция рекомендовать пациентам при лечении ротавирусной инфекции Coca-Cola из-за содержания в напитке ортофосфорной кислоты, якобы препятствующей размножению вируса. Однако научных подтверждений этого факта нет. Об этом в беседе с URA.RU рассказала главный врач сети клиник «Династия», инфекционист Татьяна Чаленко. «На самом деле есть наблюдения европейских врачей, что при употреблении Coca-Cola уменьшается интоксикация, уходит тошнота и так далее, но никаких достоверных данных, исследований, подтверждающих это, конечно же, нет. Почему такие мифы существуют, что напиток помогает, потому что в нем содержится ортофосфорная кислота, которая якобы препятствует размножению ротовирусной инфекции. Но мы, конечно же, не рекомендуем лечить это заболевание Coca-Cola. Это агрессивный напиток, который может усугубить ситуацию», — подчеркнула Татьяна Чаленко. Врач-инфекционист добавила, что основной метод лечение ротавирусной инфекции — это восстановление жидкости солевыми растворами. «Основное лечение при острой гастроэнтероколитовирусной этиологии — это так называемая, оральная регидратация, то есть выпаивание ребенка или взрослого низкоосмолярными солевыми растворами. Далее это пробиотики и при появлении аппетита — ферментотерапия, но это при необходимости», — объяснила Чаленко. Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, академик РАН Сергей Нетесов развеял миф о лечении чернушкой посевной COVID-19. Ее лечебные свойства против коронавируса не были доказаны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Среди европейских врачей появилась тенденция рекомендовать пациентам при лечении ротавирусной инфекции Coca-Cola из-за содержания в напитке ортофосфорной кислоты, якобы препятствующей размножению вируса. Однако научных подтверждений этого факта нет. Об этом в беседе с URA.RU рассказала главный врач сети клиник «Династия», инфекционист Татьяна Чаленко. «На самом деле есть наблюдения европейских врачей, что при употреблении Coca-Cola уменьшается интоксикация, уходит тошнота и так далее, но никаких достоверных данных, исследований, подтверждающих это, конечно же, нет. Почему такие мифы существуют, что напиток помогает, потому что в нем содержится ортофосфорная кислота, которая якобы препятствует размножению ротовирусной инфекции. Но мы, конечно же, не рекомендуем лечить это заболевание Coca-Cola. Это агрессивный напиток, который может усугубить ситуацию», — подчеркнула Татьяна Чаленко. Врач-инфекционист добавила, что основной метод лечение ротавирусной инфекции — это восстановление жидкости солевыми растворами. «Основное лечение при острой гастроэнтероколитовирусной этиологии — это так называемая, оральная регидратация, то есть выпаивание ребенка или взрослого низкоосмолярными солевыми растворами. Далее это пробиотики и при появлении аппетита — ферментотерапия, но это при необходимости», — объяснила Чаленко. Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, академик РАН Сергей Нетесов развеял миф о лечении чернушкой посевной COVID-19. Ее лечебные свойства против коронавируса не были доказаны.