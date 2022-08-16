Челябинская компания показала систему защиты с пулеметами

17 августа 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Боевой модуль «Прометей» стал новинкой этого года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «НПО „Электромашина“» из Челябинска представила на форуме «Армия -2022», проходящего в Москве, свой первый боевой модуль «Прометей». Как сообщает пресс-служба минпрома региона, «Прометей» снабжен крупнокалиберным пулеметом. «Новинкой этого года станет система охраны периметра объектов различных силовых ведомств и специализированных предприятий „Прометей“ с боевыми модулями. Это современная система защиты, в которую входят несколько дистанционно-управляемых модулей с крупнокалиберным пулеметом», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минпрома. В министерстве отметили, что система была полностью разработана на базе предприятия. Специалисты потрудились как над программным обеспечением всей системы, так и над боевым модулем. В рамках проведения форума «НПО „Электромашина“» продемонстрировала гироскопическую систему, которую можно применять на судах и танках. Этой системой снабдили боевой модуль «Охотник», который впервые был продемонстрирован на форуме «Армия-2018».

Компания «НПО „Электромашина“» из Челябинска представила на форуме «Армия -2022», проходящего в Москве, свой первый боевой модуль «Прометей». Как сообщает пресс-служба минпрома региона, «Прометей» снабжен крупнокалиберным пулеметом. «Новинкой этого года станет система охраны периметра объектов различных силовых ведомств и специализированных предприятий „Прометей“ с боевыми модулями. Это современная система защиты, в которую входят несколько дистанционно-управляемых модулей с крупнокалиберным пулеметом», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минпрома. В министерстве отметили, что система была полностью разработана на базе предприятия. Специалисты потрудились как над программным обеспечением всей системы, так и над боевым модулем. В рамках проведения форума «НПО „Электромашина“» продемонстрировала гироскопическую систему, которую можно применять на судах и танках. Этой системой снабдили боевой модуль «Охотник», который впервые был продемонстрирован на форуме «Армия-2018».