16 августа 2022

Челябинская компания показала систему защиты с пулеметами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения на Чебаркульском полигоне. Архив. Челябинск., бтр, учения
Боевой модуль «Прометей» стал новинкой этого года Фото:

Компания «НПО „Электромашина“» из Челябинска представила на форуме «Армия -2022», проходящего в Москве, свой первый боевой модуль «Прометей». Как сообщает пресс-служба минпрома региона, «Прометей» снабжен крупнокалиберным пулеметом.

«Новинкой этого года станет система охраны периметра объектов различных силовых ведомств и специализированных предприятий „Прометей“ с боевыми модулями. Это современная система защиты, в которую входят несколько дистанционно-управляемых модулей с крупнокалиберным пулеметом», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минпрома.

В министерстве отметили, что система была полностью разработана на базе предприятия. Специалисты потрудились как над программным обеспечением всей системы, так и над боевым модулем.

В рамках проведения форума «НПО „Электромашина“» продемонстрировала гироскопическую систему, которую можно применять на судах и танках. Этой системой снабдили боевой модуль «Охотник», который впервые был продемонстрирован на форуме «Армия-2018».

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Компания «НПО „Электромашина“» из Челябинска представила на форуме «Армия -2022», проходящего в Москве, свой первый боевой модуль «Прометей». Как сообщает пресс-служба минпрома региона, «Прометей» снабжен крупнокалиберным пулеметом. «Новинкой этого года станет система охраны периметра объектов различных силовых ведомств и специализированных предприятий „Прометей“ с боевыми модулями. Это современная система защиты, в которую входят несколько дистанционно-управляемых модулей с крупнокалиберным пулеметом», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минпрома. В министерстве отметили, что система была полностью разработана на базе предприятия. Специалисты потрудились как над программным обеспечением всей системы, так и над боевым модулем. В рамках проведения форума «НПО „Электромашина“» продемонстрировала гироскопическую систему, которую можно применять на судах и танках. Этой системой снабдили боевой модуль «Охотник», который впервые был продемонстрирован на форуме «Армия-2018».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...