В Челябинской области иностранцев оштрафовали на 6 млн рублей

17 августа 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Исполнение миграционного законодательства в Челябинской области регулярно контролирует полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Почти 6,3 млн рублей в виде штрафов взыскали в Челябинской области с нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону. «По статье 18.20 КоАП РФ в 2022 году уже привлечено к ответственности 627 иностранных граждан. На нарушителей миграционного законодательства наложено административных штрафов на сумму 6 млн 270 тысяч рублей», — пояснили агентству в пресс-службе ведомства. Речь прежде всего идет о трудовых мигрантах, не представивших документы для получения патента на работу в отведенные на это 30 дней. Санкция указанной выше статьи КоАП предусматривает за это нарушение штраф в размере до 15 тысяч рублей. По итогам первых шести месяцев текущего года регион недосчитался 1138 иностранцев. Миграционный прирост обеспечили граждане Таджикистана — плюс 1155 человек. Покидали Южный Урал главным образом граждане Казахстана (минус 1149 человек), Армении (минус 469) и Киргизии (минус 427 человек).

Почти 6,3 млн рублей в виде штрафов взыскали в Челябинской области с нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону. «По статье 18.20 КоАП РФ в 2022 году уже привлечено к ответственности 627 иностранных граждан. На нарушителей миграционного законодательства наложено административных штрафов на сумму 6 млн 270 тысяч рублей», — пояснили агентству в пресс-службе ведомства. Речь прежде всего идет о трудовых мигрантах, не представивших документы для получения патента на работу в отведенные на это 30 дней. Санкция указанной выше статьи КоАП предусматривает за это нарушение штраф в размере до 15 тысяч рублей. По итогам первых шести месяцев текущего года регион недосчитался 1138 иностранцев. Миграционный прирост обеспечили граждане Таджикистана — плюс 1155 человек. Покидали Южный Урал главным образом граждане Казахстана (минус 1149 человек), Армении (минус 469) и Киргизии (минус 427 человек).