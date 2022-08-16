В Челябинской области иностранцев оштрафовали на 6 млн рублей

Почти 6,3 млн рублей в виде штрафов взыскали в Челябинской области с нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону.
«По статье 18.20 КоАП РФ в 2022 году уже привлечено к ответственности 627 иностранных граждан. На нарушителей миграционного законодательства наложено административных штрафов на сумму 6 млн 270 тысяч рублей», — пояснили агентству в пресс-службе ведомства.
Речь прежде всего идет о трудовых мигрантах, не представивших документы для получения патента на работу в отведенные на это 30 дней. Санкция указанной выше статьи КоАП предусматривает за это нарушение штраф в размере до 15 тысяч рублей.
По итогам первых шести месяцев текущего года регион недосчитался 1138 иностранцев. Миграционный прирост обеспечили граждане Таджикистана — плюс 1155 человек. Покидали Южный Урал главным образом граждане Казахстана (минус 1149 человек), Армении (минус 469) и Киргизии (минус 427 человек).
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