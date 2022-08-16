На НТВ показали расследование о порностудии в Перми

17 августа 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

На НТВ показали расследование про работу порностудии в Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На федеральном канале вышла передача, в которой рассказали и показали, как работала пермская порностудия. Корреспондент НТВ даже нашел объявление о наборе девушек в студию и узнал, на каких условиях набирают желающих. «Как такового кастинга нет, на каждую внешность найдется свой клиент. Гораздо важнее желание работать и объективность сотрудника», — признается в расследовании один из организаторов незаконного бизнеса корреспонденту. Претенденток набирали через тематическое сообщество в соцсети «ВКонтакте», обещая им хорошие условия труда и средний заработок в размере тысячи долларов. О том, что силовики прикрыли незаконный бизнес, URA.RU писало накануне. Оперативники пришли с обысками в студию, расположенную в подвальном помещении по улице Мильчакова и к организаторам незаконного бизнеса, ими оказались двое пермяков в возрасте 29 и 34 лет. Предпринимателей задержали, впереди их ждет суд. В передаче показали кадры со съемок в студии Скриншот программы ЧП на телеканале НТВ

На федеральном канале вышла передача, в которой рассказали и показали, как работала пермская порностудия. Корреспондент НТВ даже нашел объявление о наборе девушек в студию и узнал, на каких условиях набирают желающих. «Как такового кастинга нет, на каждую внешность найдется свой клиент. Гораздо важнее желание работать и объективность сотрудника», — признается в расследовании один из организаторов незаконного бизнеса корреспонденту. Претенденток набирали через тематическое сообщество в соцсети «ВКонтакте», обещая им хорошие условия труда и средний заработок в размере тысячи долларов. О том, что силовики прикрыли незаконный бизнес, URA.RU писало накануне. Оперативники пришли с обысками в студию, расположенную в подвальном помещении по улице Мильчакова и к организаторам незаконного бизнеса, ими оказались двое пермяков в возрасте 29 и 34 лет. Предпринимателей задержали, впереди их ждет суд.