16 августа 2022

На НТВ показали расследование о порностудии в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Телестудия РМК в БЦ Высоцкий. Екатеринбург, камера, видеокамера, студия, съемка, телевидение, телестудия, шоу
На НТВ показали расследование про работу порностудии в Перми Фото:

На федеральном канале вышла передача, в которой рассказали и показали, как работала пермская порностудия. Корреспондент НТВ даже нашел объявление о наборе девушек в студию и узнал, на каких условиях набирают желающих.

«Как такового кастинга нет, на каждую внешность найдется свой клиент. Гораздо важнее желание работать и объективность сотрудника», — признается в расследовании один из организаторов незаконного бизнеса корреспонденту. Претенденток набирали через тематическое сообщество в соцсети «ВКонтакте», обещая им хорошие условия труда и средний заработок в размере тысячи долларов.

О том, что силовики прикрыли незаконный бизнес, URA.RU писало накануне. Оперативники пришли с обысками в студию, расположенную в подвальном помещении по улице Мильчакова и к организаторам незаконного бизнеса, ими оказались двое пермяков в возрасте 29 и 34 лет. Предпринимателей задержали, впереди их ждет суд.

В передаче показали кадры со съемок в студии

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На федеральном канале вышла передача, в которой рассказали и показали, как работала пермская порностудия. Корреспондент НТВ даже нашел объявление о наборе девушек в студию и узнал, на каких условиях набирают желающих. «Как такового кастинга нет, на каждую внешность найдется свой клиент. Гораздо важнее желание работать и объективность сотрудника», — признается в расследовании один из организаторов незаконного бизнеса корреспонденту. Претенденток набирали через тематическое сообщество в соцсети «ВКонтакте», обещая им хорошие условия труда и средний заработок в размере тысячи долларов. О том, что силовики прикрыли незаконный бизнес, URA.RU писало накануне. Оперативники пришли с обысками в студию, расположенную в подвальном помещении по улице Мильчакова и к организаторам незаконного бизнеса, ими оказались двое пермяков в возрасте 29 и 34 лет. Предпринимателей задержали, впереди их ждет суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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