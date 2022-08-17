Врач назвала опасные болезни, которые можно подхватить на море

17 августа 2022 в 18:05 Размер текста - 17 +

На море отдыхающие могут заразиться гепатитом, заявила Татьяна Романенко Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Из поездки на море отдыхающие часто возвращаются с ротавирусной инфекцией, сальмонеллезом и даже гепатитом. Об этом в беседе с URA.RU рассказала главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко. «С морей мы можем привести весь спектр вирусных инфекций. Те же ротовирусные, которые могут у некоторых протекать бессимптомно, они могут быть носителями и представлять эпидемиологическую опасность для окружающих. Мы можем привести и какие-то бактериальные инфекции — сальмонеллез. Это все инфекции, которые передаются фекально-оральным путем, то, что мы называем „болезнью грязных рук“. То есть мы можем привести даже гепатит, потому что не во всех южных регионах все хорошо с водой и с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Зачастую и туристы не соблюдают эти правила», — подчеркнула Татьяна Романенко. Терапевт добавила, что при первых признаках недомогания после путешествия желательно обратиться к врачу. «Мы можем привести с моря и коронавирус, который также у некоторых людей никак себя не проявляет. И они могут стать переносчиками, носителями, источниками заражения. Поэтому если вы чувствуете какое-то недомогание, то высиживайте дома, обращайтесь к врачу, а он уже разберется, на какие инфекции вас проверить. И не лишним будет сдать хотя бы экспресс-тест или ПЦР-тест после возвращения из путешествия», — добавила Романенко.

Из поездки на море отдыхающие часто возвращаются с ротавирусной инфекцией, сальмонеллезом и даже гепатитом. Об этом в беседе с URA.RU рассказала главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко. «С морей мы можем привести весь спектр вирусных инфекций. Те же ротовирусные, которые могут у некоторых протекать бессимптомно, они могут быть носителями и представлять эпидемиологическую опасность для окружающих. Мы можем привести и какие-то бактериальные инфекции — сальмонеллез. Это все инфекции, которые передаются фекально-оральным путем, то, что мы называем „болезнью грязных рук“. То есть мы можем привести даже гепатит, потому что не во всех южных регионах все хорошо с водой и с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Зачастую и туристы не соблюдают эти правила», — подчеркнула Татьяна Романенко. Терапевт добавила, что при первых признаках недомогания после путешествия желательно обратиться к врачу. «Мы можем привести с моря и коронавирус, который также у некоторых людей никак себя не проявляет. И они могут стать переносчиками, носителями, источниками заражения. Поэтому если вы чувствуете какое-то недомогание, то высиживайте дома, обращайтесь к врачу, а он уже разберется, на какие инфекции вас проверить. И не лишним будет сдать хотя бы экспресс-тест или ПЦР-тест после возвращения из путешествия», — добавила Романенко.