В Тюмени участники СВО и их семьи получили сотни миллионов рублей

17 августа 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Выплаты военнослужащим превысили 200 млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Выплаты участникам спецоперации на Украине и их семьям, которые тюменцы получают за ранения или гибель военных, превысили 200 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. «На оказание всех видов материальной помощи из средств областного бюджета военнослужащим Тюменской области по состоянию на 16 августа израсходовано 206,1 млн рублей», — сообщили URA.RU в правительстве. Так власти ответили на вопрос агентства о том, каковы суммы, которые выплатили раненым участникам спецоперации и родственникам погибших в ходе нее военных. Как ранее писало URA.RU, тюменцы, принимающие участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, получают по миллиону рублей за травму или ранение. Если же боец погибает, то его семье положено три миллиона. Разграничивать суммы, которые направлены из бюджета области на эти выплаты, власти в своем ответе не пожелали.

Выплаты участникам спецоперации на Украине и их семьям, которые тюменцы получают за ранения или гибель военных, превысили 200 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. «На оказание всех видов материальной помощи из средств областного бюджета военнослужащим Тюменской области по состоянию на 16 августа израсходовано 206,1 млн рублей», — сообщили URA.RU в правительстве. Так власти ответили на вопрос агентства о том, каковы суммы, которые выплатили раненым участникам спецоперации и родственникам погибших в ходе нее военных. Как ранее писало URA.RU, тюменцы, принимающие участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, получают по миллиону рублей за травму или ранение. Если же боец погибает, то его семье положено три миллиона. Разграничивать суммы, которые направлены из бюджета области на эти выплаты, власти в своем ответе не пожелали.