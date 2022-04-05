Какие выплаты в Тюмени дадут участникам спецоперации и их семьям. Инфографика

06 апреля 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Единовременно раненые военные получат миллион рублей, а затем — по 5 000 ежемесячно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После начала спецоперации РФ на Украине в Тюменской области приняли ряд документов о выплатах военным, участвующим в демилитаризации и денацификации соседнего государства, а также их семьям. URA.RU подготовило перечень условий получения денег и сумм, которые власти готовы предоставить контрактникам. Самыми крупными станут единовременные выплаты. Они положены как самим военнослужащим, так и их родным: 1 000 000 рублей получат военнослужащие Росгвардии и имеющие специальное звание полиции, получившие ранение, контузию, травму или увечье в ходе спецоперации;

получат военнослужащие Росгвардии и имеющие специальное звание полиции, получившие ранение, контузию, травму или увечье в ходе спецоперации; 3 000 000 рублей в равных долях распределят между родственниками погибшего (умершего) военного. В число членов семьи входят родители, супруги (если они не вступили в новый брак), а также несовершеннолетние дети. Еще одна выплата будет ежемесячной: по 5 000 рублей положено тем, кто станет инвалидом в результате военной травмы, полученной в ходе спецоперации на территории ЛДНР и Украины;

положено тем, кто станет инвалидом в результате военной травмы, полученной в ходе спецоперации на территории ЛДНР и Украины; 5 000 рублей будут получать родители, вдовы и дети до 18 лет — члены семьи военнослужащих, погибших в ходе спецоперации. Матерям и отцам будут платить пособие за каждого погибшего военного, являющегося их ребенком. Спецоперация по демилитаризации и денацификации на Украине стартовала 24 февраля. Поводом к ее проведению стал многолетний геноцид, которым подвергались жители Донбасса. Россия, по данным Минобороны, направляет на борьбу с ВСУ и нацбатами военных, служащих по контракту. Их цель — уничтожение военных объектов и вооружения ВСУ, нацбатов, а также исключение напрасных жертв среди мирного населения. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

После начала спецоперации РФ на Украине в Тюменской области приняли ряд документов о выплатах военным, участвующим в демилитаризации и денацификации соседнего государства, а также их семьям. URA.RU подготовило перечень условий получения денег и сумм, которые власти готовы предоставить контрактникам. Самыми крупными станут единовременные выплаты. Они положены как самим военнослужащим, так и их родным: Еще одна выплата будет ежемесячной: Спецоперация по демилитаризации и денацификации на Украине стартовала 24 февраля. Поводом к ее проведению стал многолетний геноцид, которым подвергались жители Донбасса. Россия, по данным Минобороны, направляет на борьбу с ВСУ и нацбатами военных, служащих по контракту. Их цель — уничтожение военных объектов и вооружения ВСУ, нацбатов, а также исключение напрасных жертв среди мирного населения.