После начала спецоперации РФ на Украине в Тюменской области приняли ряд документов о выплатах военным, участвующим в демилитаризации и денацификации соседнего государства, а также их семьям. URA.RU подготовило перечень условий получения денег и сумм, которые власти готовы предоставить контрактникам.
Самыми крупными станут единовременные выплаты. Они положены как самим военнослужащим, так и их родным:
- 1 000 000 рублей получат военнослужащие Росгвардии и имеющие специальное звание полиции, получившие ранение, контузию, травму или увечье в ходе спецоперации;
- 3 000 000 рублей в равных долях распределят между родственниками погибшего (умершего) военного. В число членов семьи входят родители, супруги (если они не вступили в новый брак), а также несовершеннолетние дети.
Еще одна выплата будет ежемесячной:
- по 5 000 рублей положено тем, кто станет инвалидом в результате военной травмы, полученной в ходе спецоперации на территории ЛДНР и Украины;
- 5 000 рублей будут получать родители, вдовы и дети до 18 лет — члены семьи военнослужащих, погибших в ходе спецоперации. Матерям и отцам будут платить пособие за каждого погибшего военного, являющегося их ребенком.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации на Украине стартовала 24 февраля. Поводом к ее проведению стал многолетний геноцид, которым подвергались жители Донбасса. Россия, по данным Минобороны, направляет на борьбу с ВСУ и нацбатами военных, служащих по контракту. Их цель — уничтожение военных объектов и вооружения ВСУ, нацбатов, а также исключение напрасных жертв среди мирного населения.
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