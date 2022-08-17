НАТО готова вмешаться в конфликт Косово и Сербии

17 августа 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг заявил, что НАТО обеспечит сохранение свободы передвижения в Косово Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово НАТО готова вмешаться в ситуацию между Косово и Сербией. Об этом заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем. Трансляция встречи шла на официальном сайте НАТО. «НАТО готова вмешаться в ситуацию вокруг Косова, если стабильность будет под угрозой. Мы готовы принять меры для гарантии безопасности и сохранения свободы передвижения в Косово», — сказал Столтенберг. Вучич в ходе встречи отверг возможность военной операции Сербии против Косово. Он заявил, что армия Сербии не перейдет административную линию с Косово. В ночь с 31 июля на 1 августа на границе Косово и Сербии начались столкновения и стрельба, стороны строили на дорогах баррикады. Это связано с решением правительства Косово аннулировать все сербские документы на территории страны. В правительстве потребовали от сербов, живущих в Косово, получить местные документы. После начала столкновений власти Косово отложили это решение на месяц.

НАТО готова вмешаться в ситуацию между Косово и Сербией. Об этом заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем. Трансляция встречи шла на официальном сайте НАТО. «НАТО готова вмешаться в ситуацию вокруг Косова, если стабильность будет под угрозой. Мы готовы принять меры для гарантии безопасности и сохранения свободы передвижения в Косово», — сказал Столтенберг. Вучич в ходе встречи отверг возможность военной операции Сербии против Косово. Он заявил, что армия Сербии не перейдет административную линию с Косово. В ночь с 31 июля на 1 августа на границе Косово и Сербии начались столкновения и стрельба, стороны строили на дорогах баррикады. Это связано с решением правительства Косово аннулировать все сербские документы на территории страны. В правительстве потребовали от сербов, живущих в Косово, получить местные документы. После начала столкновений власти Косово отложили это решение на месяц.