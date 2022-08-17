Reuters: Запад больше не может вводить новые санкции против РФ

Страны Запада больше не будут вводить антироссийские санкции, так как становится все труднее найти для этого повод. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на директора ООН в независимой Международной кризисной группе Ричарда Гоуэна.
«Западные дипломаты признают, что они ограничены в том, какие еще они могут ввести санкции против России. „Поскольку конфликт затягивается, становится все труднее найти разумные способы наказать Россию“, — сказал Ричарда Гоуэна», — пишет Reuters.
Как отметил высокопоставленный дипломат из Азии, поддержка санкций также ослабевает. «Поддержка будет ослабевать, потому что мартовские санкции представляют собой высшую отметку и нет желания предпринимать дальнейшие действия, если только не будут пересечены красные линии», — сказал дипломат.
Ранее страны Запада ввели масштабные антироссийские санкции в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что эти санкции привели к усилению мировой инфляции и поставили мир на грань угрозы голода. Глава государства подчеркивал, что санкционный «блицкриг» против России провалился.
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