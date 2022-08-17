Работников Запорожской АЭС задержали за наводку артиллерии ВСУ

17 августа 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

Задержанным грозит пожизненное заключение Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Энергодаре задержали двух бывший работников Запорожской АЭС, которые наводили артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на станцию. Об этом сообщается в telegram-канале МВД Запорожья. «В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ. Оба работали на АЭС. Им теперь грозит от 10 лет до пожизненного. Будет время подумать об опасности, которой они подвергли своих друзей, сослуживцев, знакомых, земляков и всю Восточную Европу», — говорится в сообщении МВД. 7 августа ВСУ нанесли удар по району хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС. 11 августа были обстреляны хранилища радиоактивных изотопов, пишет RT. 15 августа ВСУ выпустили более 25 снарядов по району АЭС, сообщает телеканал 360.

В Энергодаре задержали двух бывший работников Запорожской АЭС, которые наводили артиллерию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на станцию. Об этом сообщается в telegram-канале МВД Запорожья. «В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ. Оба работали на АЭС. Им теперь грозит от 10 лет до пожизненного. Будет время подумать об опасности, которой они подвергли своих друзей, сослуживцев, знакомых, земляков и всю Восточную Европу», — говорится в сообщении МВД. 7 августа ВСУ нанесли удар по району хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС. 11 августа были обстреляны хранилища радиоактивных изотопов, пишет RT. 15 августа ВСУ выпустили более 25 снарядов по району АЭС, сообщает телеканал 360.