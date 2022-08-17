Власти Запорожья оценили последствия обстрела ВСУ по ЗАЭС

Обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) украинскими боевиками не нарушил работу станции. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.
«Зафиксировано не менее шести прилетов в район, где находится Запорожская АЭС. Идет оценка повреждений. Пока информации о пострадавших не поступало. По самой атомной станции попаданий не было. АЭС продолжает работать в штатном режиме», — цитирует Владимира Рогова РИА «Новости».
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. В ходе спецоперации большая часть Запорожской области перешла под контроль российской армии.
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Обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) украинскими боевиками не нарушил работу станции. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов. «Зафиксировано не менее шести прилетов в район, где находится Запорожская АЭС. Идет оценка повреждений. Пока информации о пострадавших не поступало. По самой атомной станции попаданий не было. АЭС продолжает работать в штатном режиме», — цитирует Владимира Рогова РИА «Новости». 15 августа украинские националисты открыли массированный огонь по Энергодару. Местное МВД задержало бывших работников ЗАЭС, которые наводили артиллерию ВСУ. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. В ходе спецоперации большая часть Запорожской области перешла под контроль российской армии.