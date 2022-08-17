ФК «Урал» сыграет с московскими клубами в Кубке России. Фото

18 августа 2022 в 00:43 Размер текста - 17 +

ФК «Урал» в Кубке России сыграет с «ЦСКА», «Торпедо» и «Сочи» Фото: Всеволод Фарготов © URA.RU Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга в групповом этапе Кубка России встретится с «ЦСКА», «Торпедо» и «Сочи». Об этом сообщает официальный telegram-канал екатеринбургского ФК. «Две московские команды („ЦСКА“ и „Торпедо“ — прим. ред.) и одна южная („Сочи“ — прим. ред.). Главное — занять место не ниже третьего», — сказано в telegram-канале ФК «Урал». В новом сезоне Российской футбольной премьер-лиги после пяти игр екатеринбургский футбольный клуб занимает последнее место. ФК «Урал» набрал одно очко сыграв в ничью с воронежским «Факелом». Ранее URA.RU сообщало, что после поражения от ФК «Спартак» руководство екатеринбургского клуба уволило главного тренера Игоря Шалимова. Также агентство рассказывало, что «Урал» возглавил бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. telegram-канал ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга в групповом этапе Кубка России встретится с «ЦСКА», «Торпедо» и «Сочи». Об этом сообщает официальный telegram-канал екатеринбургского ФК. «Две московские команды („ЦСКА“ и „Торпедо“ — прим. ред.) и одна южная („Сочи“ — прим. ред.). Главное — занять место не ниже третьего», — сказано в telegram-канале ФК «Урал». В новом сезоне Российской футбольной премьер-лиги после пяти игр екатеринбургский футбольный клуб занимает последнее место. ФК «Урал» набрал одно очко сыграв в ничью с воронежским «Факелом». Ранее URA.RU сообщало, что после поражения от ФК «Спартак» руководство екатеринбургского клуба уволило главного тренера Игоря Шалимова. Также агентство рассказывало, что «Урал» возглавил бывший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.