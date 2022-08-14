Бывший тренер ЦСКА возглавил ФК «Урал»

Ранее Гончаренко работал с такими клубами как «Кубань», «Краснодар» и ЦСКА Фото: telegram-канал ФК «Урал»

Новым главным тренером футбольного клуба «Урал», пришедшим на замену Игорю Шалимову, стал экс-тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Об этом сообщил футбольный клуб в своем telegram-канале.

«О назначении объявил сегодня президент клуба Григорий Иванов. Он подчеркнул, что „Урал“ подписал одного из лучших специалистов страны», — говорится в сообщении ФК «Урал».

Нового тренера официально представят футболистам уже сегодня, после чего Гончаренко проведет первую тренировку. Ранее белорусский специалист работал в России с такими клубами как «Кубань», «Краснодар» и ЦСКА. Также Гончаренко уже возглавлял «Урала» в августе 2015 году, но покинул пост уже 1 сентября из-за расхождения во взглядах относительно развития клуба.

Об увольнении наставника «Урала» Игоря Шалимова стало известно 8 августа после поражения команды в игре с ФК «Спартак». Уральские футболисты проиграли матч со счетом 0:2. До этого «Урал» потерпел поражение в игре с ЦСКА со счетом 2:0, матч с «Оренбургом» закончился тремя пропущенными мячами, с «Краснодаром» свердловский клуб сыграл со счетом 3:1. После серии неудач, временно исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен бывший помощник Шалимова Евгений Аверьянов.

Шалимов возглавил «Урал» 10 августа 2021-го. При нем команда заняла 12-е место в розыгрыше РПЛ 2021/2022. За год он провел 33 матча в РПЛ и Кубке России, в которых одержал девять побед и восемь раз сыграл вничью. За 33 матча ФК «Урал» забил 29 мячей, пропустил 40 и набрал 35 очков в РПЛ.