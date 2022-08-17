На Украине завели дело на женщину из-за отказа верить лжи Киева

18 августа 2022 в 00:40 Размер текста - 17 +

Жительницу Ирпени могут посадить в тюрьму на 10 лет за опровержение лжи Киева в ходе телефонного разговора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прокуратура Киевской области проведет расследование в отношении жительницы Ирпеня из-за того, что она в ходе телефонного разговора отрицала ложь украинских властей о «российской агрессии». Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет. «По материалам досудебного расследования подозреваемая, проживающая в Ирпени Киевской области <…> во время телефонного разговора с гражданами Украины опровергла факты убийств и насилия в отношении мирного населения Украины российскими солдатами, а также деяния других преступлений на временно оккупированных территориях», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области в соцсетях. Женщине может грозить лишение свободы на срок до 10 лет по обвинению в «пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целями демилитаризацию и денацификацию Украины. В апреле СМИ распространили информацию о массовых убийствах в Буче и обвинили в этом Россию. В Минобороны РФ назвали это провокацией и опровергли заявления. Президента Украины Владимира Зеленского неоднократно ловили на лжи с целью демонизировать Россию. Представитель МИД РФ Мария Захарова также уличила Запад за распространением дезинформации о преступлениях украинских боевиков.

Прокуратура Киевской области проведет расследование в отношении жительницы Ирпеня из-за того, что она в ходе телефонного разговора отрицала ложь украинских властей о «российской агрессии». Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет. «По материалам досудебного расследования подозреваемая, проживающая в Ирпени Киевской области <…> во время телефонного разговора с гражданами Украины опровергла факты убийств и насилия в отношении мирного населения Украины российскими солдатами, а также деяния других преступлений на временно оккупированных территориях», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области в соцсетях. Женщине может грозить лишение свободы на срок до 10 лет по обвинению в «пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целями демилитаризацию и денацификацию Украины. В апреле СМИ распространили информацию о массовых убийствах в Буче и обвинили в этом Россию. В Минобороны РФ назвали это провокацией и опровергли заявления. Президента Украины Владимира Зеленского неоднократно ловили на лжи с целью демонизировать Россию. Представитель МИД РФ Мария Захарова также уличила Запад за распространением дезинформации о преступлениях украинских боевиков.