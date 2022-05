Британцы уличили Зеленского во лжи. «Не пытайтесь демонизировать Россию»

Зеленского обвинили в минировании портов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Читатели британской газеты The Times оказались недовольны статьей, в которой Россия обвиняется в проблемах с поставками украинского зерна в Европу. Пользователи отмечают, что Киев сам заминировал порты. «Это уже не про Россию, это про мировой голод. Так что, пожалуйста, [Зеленский], скажи правду. Это Украина заминировала Одесский порт и не дает выйти судам, уже груженным пшеницей. Россия опубликовала координаты безопасного прохода. Пожалуйста, не скрывайте этого факта, пытаясь демонизировать Россию», — написал пользователь Captain Nemo of the Nautilus. Другой читатель Martin Casey также с ним согласился: «Теперь существует коридор, позволяющий иностранным судам заходить в Мариупольский порт. Таким образом, возможен доступ для поставок зерна через Азовское море. Черноморские порты, такие как Одесса, заблокированы минами, установленными там украинскими войсками, чтобы не подпускать российские корабли». «Запад был слишком занят, думая, что он „знает“, о чем думает Путин, и слишком занят, веря своей собственной риторике. Тем временем у русских были свои собственные планы и они просто продолжали выполнять поставленную задачу. У Зеленского тоже есть своя повестка дня, мы тоже должны помнить об этом», — отмечает пользователь Elsa10123. Британцы также обратили внимание на то, что Украина не самый главный поставщик зерна, и ее могли бы заменить США, Канада и Аргентина. Также они назвали ложью утверждение о том, что из-за задержек поставок запасы зерна гниют в хранилищах. Ранее президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем отметил, что Россия готова обсуждать беспрепятственный экспорт украинского зерна из черноморских портов. Глава РФ также добавил, что предотвратить мировой голод позволит наращивание поставок российских удобрений, но для этого Запад должен отказаться от соответствующих санкций. Из-за спецоперации США и страны Европы ввели запрет на экспорт российских удобрений. В ООН признали, что это решение может вызвать голод во всем мире. Теперь США и ЕС намерены вывезти зерно с Украины, но им необходимо разрешение России на пропуск судов. Однако порты заминированы ВСУ.

