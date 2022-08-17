США застал врасплох новый военный союз РФ и Китая

18 августа 2022 в 01:11 Размер текста - 17 +

В США не ожидали военного сотрудничества России и Китая, пишет WSJ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В США удивились решению Китая присоединиться к российским военным учениям на Дальнем Востоке под названием «Восток-2022». По информации аналитиков издания The Wall Street Journal, американское руководство не ожидало возможности какого-либо масштабного военного сотрудничества Пекина и Москвы. «Китай и Россия не являются формальными союзниками по договору, но в первую очередь они связаны общими интересами, в том числе желанием сдержать глобальное господство США. В последние годы российские и китайские военные неоднократно проводили совместные учения, что часто вызывало протесты со стороны США и других стран», — отмечает издание со ссылкой на позицию близких к Белому дому аналитиков. Официально власти Соединенных Штатов Америки на предстоящие учения пока никак не отреагировали и заявлений о них не делали. По данным издания, власти США обращают внимание на то, что Китай после начала российской спецоперации на Украине не стал критиковать действия Москвы. Также в КНР не присоединился к санкциям против РФ, при этом, как пишет The Wall Street Journal, Пекин держит по данному вопросу нейтралитет, не вставая ни на чью сторону. Ранее Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет участие в военных учениях «Восток-2022» на территории России. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны КНР. В учениях также примут участие военные из Белоруссии, сообщает RT. Руководить учениями будет начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В США удивились решению Китая присоединиться к российским военным учениям на Дальнем Востоке под названием «Восток-2022». По информации аналитиков издания The Wall Street Journal, американское руководство не ожидало возможности какого-либо масштабного военного сотрудничества Пекина и Москвы. «Китай и Россия не являются формальными союзниками по договору, но в первую очередь они связаны общими интересами, в том числе желанием сдержать глобальное господство США. В последние годы российские и китайские военные неоднократно проводили совместные учения, что часто вызывало протесты со стороны США и других стран», — отмечает издание со ссылкой на позицию близких к Белому дому аналитиков. Официально власти Соединенных Штатов Америки на предстоящие учения пока никак не отреагировали и заявлений о них не делали. По данным издания, власти США обращают внимание на то, что Китай после начала российской спецоперации на Украине не стал критиковать действия Москвы. Также в КНР не присоединился к санкциям против РФ, при этом, как пишет The Wall Street Journal, Пекин держит по данному вопросу нейтралитет, не вставая ни на чью сторону. Ранее Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет участие в военных учениях «Восток-2022» на территории России. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны КНР. В учениях также примут участие военные из Белоруссии, сообщает RT. Руководить учениями будет начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.