19 августа 2022

Цены в Челябинской области стали расти медленнее

© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые продукты стали дешевле Фото:

Годовая инфляция в Челябинской области в июле замедлилась до 12,9% после 13,8% в июне. Тенденция коснулась продовольственного и непродовольственного сегмента, а также рынка услуг, сообщается на сайте Банка России.

«Это произошло из-за расширения предложения и сокращения издержек у производителей ряда товаров, укрепления рубля в предыдущие месяцы и охлаждения спроса после его всплеска в марте», — поясняется в пресс-релизе. По данным регулятора, снизились темпы роста цен на груши, бананы, апельсины и лимоны. Подешевел борщевой набор: капуста, картофель, морковь. Поясняется, что причиной снижения цен стал хороший урожай и снятие запрета на поставку овощей из стран ближнего зарубежья.

Снизились цены на некоторые стройматериалы, замедлилось удорожание корпусной и мягкой мебели. Среди услуг перестали расти цены на мужские и женские стрижки. Замедлился рост стоимости туров в Турцию.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало инфляцию в 13,4% по итогам 2022 года. В 2023 ведомство ожидает рост цен на 5,5%.

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Годовая инфляция в Челябинской области в июле замедлилась до 12,9% после 13,8% в июне. Тенденция коснулась продовольственного и непродовольственного сегмента, а также рынка услуг, сообщается на сайте Банка России. «Это произошло из-за расширения предложения и сокращения издержек у производителей ряда товаров, укрепления рубля в предыдущие месяцы и охлаждения спроса после его всплеска в марте», — поясняется в пресс-релизе. По данным регулятора, снизились темпы роста цен на груши, бананы, апельсины и лимоны. Подешевел борщевой набор: капуста, картофель, морковь. Поясняется, что причиной снижения цен стал хороший урожай и снятие запрета на поставку овощей из стран ближнего зарубежья. Снизились цены на некоторые стройматериалы, замедлилось удорожание корпусной и мягкой мебели. Среди услуг перестали расти цены на мужские и женские стрижки. Замедлился рост стоимости туров в Турцию. Ранее Минэкономразвития спрогнозировало инфляцию в 13,4% по итогам 2022 года. В 2023 ведомство ожидает рост цен на 5,5%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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