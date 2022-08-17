17 августа 2022

В Курганской епархии обеспокоены продвижением индуистской секты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Себянина Александра. Далматово. Курган , храм, церковь, рпц
Курганская епархия задается вопросом, не продвигается ли под видом индийских танцев неоиндуистская секта? Фото:

Представители Курганской епархии высказали опасения по поводу готовящегося праздника. В курганском Детском парке при поддержке Дома народного творчества и досуга 18 августа пройдет «День дружбы России и Индии». Там должен выступить танцор из Санкт-Петербурга Игорь Остапенко. Он, по мнению церковнослужителей, имеет прямое отношение к псевдоиндуистским сектам.

«Миссионерский отдел Курганской епархии выражает обеспокоенность, что объявленный мастер-класс может превратиться в рекламу секты „Общество сознания Кришны“, чьи последователи очень активно действуют на территории. На странице Игоря в соцсети возносятся молитвы богу Кришне, цитируются оккультные гуру и даже предлагается поразмыслить над созданием собственной религии», — написано в группе епархии в соцсети «ВКонтакте». Оперативно связаться с Игорем Остапенко корреспонденту URA.RU не удалось. Артисту направлен письменный запрос.

В сообщении также говорится, что отдельные представители власти и культуры города в погоне за яркими мероприятиями, не имея достаточных религиозных знаний, допускают к умам и сердцам горожан всевозможных манипуляторов и сектантов. «И, сами того не осознавая, популяризируют их», — слова председателя миссионерского отдела Курганской епархии Алексия Плохова опубликованы в соцсети.

О том, что курганские последователи кришнаизма хотят в День города организовать традиционное шествие, которое проводилось с 1995 года, URA.RU сообщало ранее. Последние 2 года они не проводили празднования из-за пандемии COVID. Позже выяснилось, что вайшнавы (последователям этой религии) не будут его проводить. По словам мэра Кургана Елены Ситниковой, кришнаиты не подавали заявку на участие.

Мастер-класс по танцу будет проводится с 15:00 до 16:00
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Представители Курганской епархии высказали опасения по поводу готовящегося праздника. В курганском Детском парке при поддержке Дома народного творчества и досуга 18 августа пройдет «День дружбы России и Индии». Там должен выступить танцор из Санкт-Петербурга Игорь Остапенко. Он, по мнению церковнослужителей, имеет прямое отношение к псевдоиндуистским сектам. «Миссионерский отдел Курганской епархии выражает обеспокоенность, что объявленный мастер-класс может превратиться в рекламу секты „Общество сознания Кришны“, чьи последователи очень активно действуют на территории. На странице Игоря в соцсети возносятся молитвы богу Кришне, цитируются оккультные гуру и даже предлагается поразмыслить над созданием собственной религии», — написано в группе епархии в соцсети «ВКонтакте». Оперативно связаться с Игорем Остапенко корреспонденту URA.RU не удалось. Артисту направлен письменный запрос. В сообщении также говорится, что отдельные представители власти и культуры города в погоне за яркими мероприятиями, не имея достаточных религиозных знаний, допускают к умам и сердцам горожан всевозможных манипуляторов и сектантов. «И, сами того не осознавая, популяризируют их», — слова председателя миссионерского отдела Курганской епархии Алексия Плохова опубликованы в соцсети. О том, что курганские последователи кришнаизма хотят в День города организовать традиционное шествие, которое проводилось с 1995 года, URA.RU сообщало ранее. Последние 2 года они не проводили празднования из-за пандемии COVID. Позже выяснилось, что вайшнавы (последователям этой религии) не будут его проводить. По словам мэра Кургана Елены Ситниковой, кришнаиты не подавали заявку на участие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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