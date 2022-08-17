17 августа 2022

«Газпром нефть» будет судиться с Shell из-за общего предприятия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ноябрьск. ЯНАО, газпром-нефть
«Газпром нефть» требует приостановить корпоративные права Shell на совместное предприятие SPD Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

«Газпром нефть» требует через суд перевести свое совместное предприятие с британской компанией Shell нидерландское Salym Petroleum Development (SPD) в российскую юрисдикцию. Также российская сторона считает необходимым приостановить права иностранного инвестора.

Структура «Газпром нефти» «ГПН-Салымские проекты» подала в суд на Shell с целью преобразовать совместное предприятие Salym Petroleum Development в новое российское ООО «Салым Девелопмент», пишет «Коммерсант». Также российская сторона требует «приостановить корпоративные права иностранного инвестора».

«Газпром нефть» обвиняет Shell Salym в создании препятствий для функционирования SPD на территории России. Уточняется, что речь идет о публичном заявлении Shell о приостановлении деятельности в РФ и ограничение продажи нефти дочерней Shell Trading.

Ранее стало известно, что британская компания Shell не сможет покупать газ у России. Это связано с санкционной политикой Лондона. Великобритания ввела санкции против «Газпромбанка», в связи с чем Shell, один из мировых лидеров энергетического сектора, не может покупать газ за рубли. Затем Shell продала «Лукойлу» сеть своих АЗС в России.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

«Газпром нефть» требует через суд перевести свое совместное предприятие с британской компанией Shell нидерландское Salym Petroleum Development (SPD) в российскую юрисдикцию. Также российская сторона считает необходимым приостановить права иностранного инвестора. Структура «Газпром нефти» «ГПН-Салымские проекты» подала в суд на Shell с целью преобразовать совместное предприятие Salym Petroleum Development в новое российское ООО «Салым Девелопмент», пишет «Коммерсант». Также российская сторона требует «приостановить корпоративные права иностранного инвестора». «Газпром нефть» обвиняет Shell Salym в создании препятствий для функционирования SPD на территории России. Уточняется, что речь идет о публичном заявлении Shell о приостановлении деятельности в РФ и ограничение продажи нефти дочерней Shell Trading. Ранее стало известно, что британская компания Shell не сможет покупать газ у России. Это связано с санкционной политикой Лондона. Великобритания ввела санкции против «Газпромбанка», в связи с чем Shell, один из мировых лидеров энергетического сектора, не может покупать газ за рубли. Затем Shell продала «Лукойлу» сеть своих АЗС в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...