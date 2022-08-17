«Газпром нефть» будет судиться с Shell из-за общего предприятия

«Газпром нефть» требует через суд перевести свое совместное предприятие с британской компанией Shell нидерландское Salym Petroleum Development (SPD) в российскую юрисдикцию. Также российская сторона считает необходимым приостановить права иностранного инвестора.
Структура «Газпром нефти» «ГПН-Салымские проекты» подала в суд на Shell с целью преобразовать совместное предприятие Salym Petroleum Development в новое российское ООО «Салым Девелопмент», пишет «Коммерсант». Также российская сторона требует «приостановить корпоративные права иностранного инвестора».
«Газпром нефть» обвиняет Shell Salym в создании препятствий для функционирования SPD на территории России. Уточняется, что речь идет о публичном заявлении Shell о приостановлении деятельности в РФ и ограничение продажи нефти дочерней Shell Trading.
Ранее стало известно, что британская компания Shell не сможет покупать газ у России. Это связано с санкционной политикой Лондона. Великобритания ввела санкции против «Газпромбанка», в связи с чем Shell, один из мировых лидеров энергетического сектора, не может покупать газ за рубли. Затем Shell продала «Лукойлу» сеть своих АЗС в России.
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«Газпром нефть» требует через суд перевести свое совместное предприятие с британской компанией Shell нидерландское Salym Petroleum Development (SPD) в российскую юрисдикцию. Также российская сторона считает необходимым приостановить права иностранного инвестора. Структура «Газпром нефти» «ГПН-Салымские проекты» подала в суд на Shell с целью преобразовать совместное предприятие Salym Petroleum Development в новое российское ООО «Салым Девелопмент», пишет «Коммерсант». Также российская сторона требует «приостановить корпоративные права иностранного инвестора». «Газпром нефть» обвиняет Shell Salym в создании препятствий для функционирования SPD на территории России. Уточняется, что речь идет о публичном заявлении Shell о приостановлении деятельности в РФ и ограничение продажи нефти дочерней Shell Trading. Ранее стало известно, что британская компания Shell не сможет покупать газ у России. Это связано с санкционной политикой Лондона. Великобритания ввела санкции против «Газпромбанка», в связи с чем Shell, один из мировых лидеров энергетического сектора, не может покупать газ за рубли. Затем Shell продала «Лукойлу» сеть своих АЗС в России.