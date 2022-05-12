Компания «Лукойл» купила российские активы Shell

12 мая 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

Российская нефтяная компания «Лукойл» купила активы британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell, находящиеся в России. Об этом говорится на официальном сайте «Лукойла». «ПАО „ЛУКОЙЛ“ сообщает о подписании соглашения с дочерними обществами Shell plc о приобретении 100% доли в ООО „Шелл Нефть“. Активы компании включают 411 АЗС, расположенных в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ», — говорится в сообщении. Отмечается также, что «Лукойлу» будет принадлежать завод по производству смазочных материалов, расположенный в Тверской области. Сделка позволит сохранить рабочие места более 350 работников ООО «Шелл Нефть» после завершения сотрудничества Shell с Россией. Ранее стало известно, что британская компания Shell не сможет покупать газ у России. Это связано с санкционной политикой Лондона. Великобритания ввела санкции против «Газпромбанка», в связи с чем Shell, один из мировых лидеров энергетического сектора, не может покупать газ за рубли. Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, согласно которому недружественные страны для покупки российского газа должны открывать в «Газпромбанке» специальные рублевые и валютные счета для оплаты поставок. Это стало ответом России на беспрецедентное санкционное давление со стороны США и стран Запада. Причина — вынужденная специальная операция РФ на Украине по демилитаризации и денацификации территории. В итоге из-за санкций пострадали сами эти государства: в США начался продовольственный кризис, а полмиллиона немцев лишатся работы из-за запрета на газ РФ.