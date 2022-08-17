В Роспотребнадзоре напомнили об опасности обычных мух

18 августа 2022 в 06:29 Размер текста - 17 +

Мухи являются переносчиками большого количества кишечных инфекций и глистных инвазий, напомнила Надежда Раева Фото: depositphotos.com Залетающие в помещение мухи могут создавать угрозу для здоровья людей из-за того, что насекомое является переносчиком очень большого количества кишечных инфекций. Об этом рассказала начальник надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева. «На теле мухи находится до 11 миллионов всевозможных микроорганизмов, а в кишечнике мухи, то есть в тех отложениях, которые она оставляет, находится до 22 миллионов различных микроорганизмов. Муху считают насекомым, которое является переносчиком очень большого количества кишечных инфекций и глистных инвазий», — рассказала радио Sputnik Надежда Раева. Эксперт заявила о необходимости проводить дезинсекцию и уничтожать опасных насекомых. Также Раева советует поддерживать чистоту в помещениях, чтобы не приманивать мух привлекательным для них запахом. Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о возможности заражения лихорадкой Западного Нила от комаров. Иммунолог Даниил Щепеляев перечислил насекомых, укусы которых могут привести к смерти.

Залетающие в помещение мухи могут создавать угрозу для здоровья людей из-за того, что насекомое является переносчиком очень большого количества кишечных инфекций. Об этом рассказала начальник надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева. «На теле мухи находится до 11 миллионов всевозможных микроорганизмов, а в кишечнике мухи, то есть в тех отложениях, которые она оставляет, находится до 22 миллионов различных микроорганизмов. Муху считают насекомым, которое является переносчиком очень большого количества кишечных инфекций и глистных инвазий», — рассказала радио Sputnik Надежда Раева. Эксперт заявила о необходимости проводить дезинсекцию и уничтожать опасных насекомых. Также Раева советует поддерживать чистоту в помещениях, чтобы не приманивать мух привлекательным для них запахом. Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о возможности заражения лихорадкой Западного Нила от комаров. Иммунолог Даниил Щепеляев перечислил насекомых, укусы которых могут привести к смерти.