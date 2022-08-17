Тюменской похитительнице ребенка грозит до 12 лет колонии

Тюменка обвиняется в похищении несовершеннолетнего ребенка
Жительнице Тюмени грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Она обвиняется в похищении ребенка.
«В Ленинский районный суд Тюмени поступило уголовное дело в отношении Замиры Бакиевой. Она обвиняется в похищение малолетнего (п. „д“ ч. 2 ст. 126 УК РФ)», — передает пресс-служба.
Согласно уголовному кодексу РФ по ч. 2 статьи 126, тюменке грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Женщина увела 4-летнего ребенка из двора под предлогом проводить до дома. Судом было принято решение поместить Биакиеву в СИЗО на два месяца.
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