17 августа 2022

Тюменской похитительнице ребенка грозит до 12 лет колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменка обвиняется в похищении несовершеннолетнего ребенка Фото:

Жительнице Тюмени грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Она обвиняется в похищении ребенка.

«В Ленинский районный суд Тюмени поступило уголовное дело в отношении Замиры Бакиевой. Она обвиняется в похищение малолетнего (п. „д“ ч. 2 ст. 126 УК РФ)», — передает пресс-служба.

Согласно уголовному кодексу РФ по ч. 2 статьи 126, тюменке грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Женщина увела 4-летнего ребенка из двора под предлогом проводить до дома. Судом было принято решение поместить Биакиеву в СИЗО на два месяца.

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Жительнице Тюмени грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Она обвиняется в похищении ребенка. «В Ленинский районный суд Тюмени поступило уголовное дело в отношении Замиры Бакиевой. Она обвиняется в похищение малолетнего (п. „д“ ч. 2 ст. 126 УК РФ)», — передает пресс-служба. Согласно уголовному кодексу РФ по ч. 2 статьи 126, тюменке грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Женщина увела 4-летнего ребенка из двора под предлогом проводить до дома. Судом было принято решение поместить Биакиеву в СИЗО на два месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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