Тюменской похитительнице ребенка грозит до 12 лет колонии

18 августа 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

Тюменка обвиняется в похищении несовершеннолетнего ребенка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительнице Тюмени грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Она обвиняется в похищении ребенка. «В Ленинский районный суд Тюмени поступило уголовное дело в отношении Замиры Бакиевой. Она обвиняется в похищение малолетнего (п. „д“ ч. 2 ст. 126 УК РФ)», — передает пресс-служба. Согласно уголовному кодексу РФ по ч. 2 статьи 126, тюменке грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Женщина увела 4-летнего ребенка из двора под предлогом проводить до дома. Судом было принято решение поместить Биакиеву в СИЗО на два месяца.

Жительнице Тюмени грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Она обвиняется в похищении ребенка. «В Ленинский районный суд Тюмени поступило уголовное дело в отношении Замиры Бакиевой. Она обвиняется в похищение малолетнего (п. „д“ ч. 2 ст. 126 УК РФ)», — передает пресс-служба. Согласно уголовному кодексу РФ по ч. 2 статьи 126, тюменке грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Женщина увела 4-летнего ребенка из двора под предлогом проводить до дома. Судом было принято решение поместить Биакиеву в СИЗО на два месяца.