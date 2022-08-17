После публикации URA.RU свердловскому ребенку нашли место в школе у дома

18 августа 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Оба ребенка свердловчанки будут ходить в одну школу Фото: Анна Майорова © URA.RU Мать-одиночка из Екатеринбурга, которая была вынуждена водить дочь в школу за 11 км от дома, получила для своего ребенка место в образовательном учреждении своего района. Об этом URA.RU рассказала жительница Орджоникидзевского района города Фарида. Женщина одна воспитывает двоих детей. «Обратиться к журналистам мне предложила подруга. Если честно, я не верила, что публикация в СМИ может хоть как-то изменить ситуацию. Я уже и не надеялась на то, что для моей дочки найдется место в школе своего района. Я благодарна и силовым структурам на оперативную реакцию, и департаменту образования города за то, что не оставили меня один на один с проблемой, и, конечно, URA.RU за то, что рассказала горожанам о существующей проблеме. Теперь мои дети будут посещать одну школу», — поделилась Фарида. Ранее агентство писало, что мама двоих детей из Екатеринбурга не может устроить ребенка в учебное учреждение своего района и будет вынуждена водить дочь в третий класс в школу, которая находится за 11 км от дома. В школе по месту жительства найти компромисс не удалось.

Мать-одиночка из Екатеринбурга, которая была вынуждена водить дочь в школу за 11 км от дома, получила для своего ребенка место в образовательном учреждении своего района. Об этом URA.RU рассказала жительница Орджоникидзевского района города Фарида. Женщина одна воспитывает двоих детей. «Обратиться к журналистам мне предложила подруга. Если честно, я не верила, что публикация в СМИ может хоть как-то изменить ситуацию. Я уже и не надеялась на то, что для моей дочки найдется место в школе своего района. Я благодарна и силовым структурам на оперативную реакцию, и департаменту образования города за то, что не оставили меня один на один с проблемой, и, конечно, URA.RU за то, что рассказала горожанам о существующей проблеме. Теперь мои дети будут посещать одну школу», — поделилась Фарида. Ранее агентство писало, что мама двоих детей из Екатеринбурга не может устроить ребенка в учебное учреждение своего района и будет вынуждена водить дочь в третий класс в школу, которая находится за 11 км от дома. В школе по месту жительства найти компромисс не удалось.