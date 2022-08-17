Неустойчивость валюты помогла пермским чиновникам

18 августа 2022 в 10:46 Размер текста - 17 +

Продажа муниципальной недвижимости принесла бюджету Перми более 30 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Перми перевыполнили свой план по реализации муниципальной недвижимости. Вместо планируемых 23,064 млн рублей в бюджет города удалось привлечь 31,442 млн. Такие результаты объясняются повышенным спросом на объекты недвижимости в первом полугодии, говорит и. о. начальника департамента имущественных отношений мэрии Екатерина Шишигина. «Перевыполнение кассового плана по итогам первого полугодия связываем с увеличением спроса на объекты муниципальной собственности по сравнению с предыдущим годом. Мы предполагаем, что в первом полугодии [у бизнеса] появилась необходимость вложить деньги в объекты недвижимости, в связи с чем вырос спрос на наши объекты. Именно в первом полугодии был повышенный спрос», — пояснила она депутатам городской думы на заседании комитета по инвестициям. В первые шесть месяцев 2022 года наблюдался неустойчивый курс валют. Доллар США, который в январе стоил около 75 рублей, к марту подорожал до 104 рублей, а уже к июню подешевел до 57. На этом фоне многие предпочли зафиксировать сбережения в недвижимости. Ранее URA.RU рассказывало, что несмотря на общие успехи в продаже муниципальной недвижимости, у мэрии есть ряд проблемных объектов. Их чиновники готовы отдать за полцены и ниже.

Власти Перми перевыполнили свой план по реализации муниципальной недвижимости. Вместо планируемых 23,064 млн рублей в бюджет города удалось привлечь 31,442 млн. Такие результаты объясняются повышенным спросом на объекты недвижимости в первом полугодии, говорит и. о. начальника департамента имущественных отношений мэрии Екатерина Шишигина. «Перевыполнение кассового плана по итогам первого полугодия связываем с увеличением спроса на объекты муниципальной собственности по сравнению с предыдущим годом. Мы предполагаем, что в первом полугодии [у бизнеса] появилась необходимость вложить деньги в объекты недвижимости, в связи с чем вырос спрос на наши объекты. Именно в первом полугодии был повышенный спрос», — пояснила она депутатам городской думы на заседании комитета по инвестициям. В первые шесть месяцев 2022 года наблюдался неустойчивый курс валют. Доллар США, который в январе стоил около 75 рублей, к марту подорожал до 104 рублей, а уже к июню подешевел до 57. На этом фоне многие предпочли зафиксировать сбережения в недвижимости. Ранее URA.RU рассказывало, что несмотря на общие успехи в продаже муниципальной недвижимости, у мэрии есть ряд проблемных объектов. Их чиновники готовы отдать за полцены и ниже.