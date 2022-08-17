17 августа 2022

Неустойчивость валюты помогла пермским чиновникам

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Продажа муниципальной недвижимости принесла бюджету Перми более 30 млн рублей Фото:

Власти Перми перевыполнили свой план по реализации муниципальной недвижимости. Вместо планируемых 23,064 млн рублей в бюджет города удалось привлечь 31,442 млн. Такие результаты объясняются повышенным спросом на объекты недвижимости в первом полугодии, говорит и. о. начальника департамента имущественных отношений мэрии Екатерина Шишигина.

«Перевыполнение кассового плана по итогам первого полугодия связываем с увеличением спроса на объекты муниципальной собственности по сравнению с предыдущим годом. Мы предполагаем, что в первом полугодии [у бизнеса] появилась необходимость вложить деньги в объекты недвижимости, в связи с чем вырос спрос на наши объекты. Именно в первом полугодии был повышенный спрос», — пояснила она депутатам городской думы на заседании комитета по инвестициям.

В первые шесть месяцев 2022 года наблюдался неустойчивый курс валют. Доллар США, который в январе стоил около 75 рублей, к марту подорожал до 104 рублей, а уже к июню подешевел до 57. На этом фоне многие предпочли зафиксировать сбережения в недвижимости.

Ранее URA.RU рассказывало, что несмотря на общие успехи в продаже муниципальной недвижимости, у мэрии есть ряд проблемных объектов. Их чиновники готовы отдать за полцены и ниже.

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Власти Перми перевыполнили свой план по реализации муниципальной недвижимости. Вместо планируемых 23,064 млн рублей в бюджет города удалось привлечь 31,442 млн. Такие результаты объясняются повышенным спросом на объекты недвижимости в первом полугодии, говорит и. о. начальника департамента имущественных отношений мэрии Екатерина Шишигина. «Перевыполнение кассового плана по итогам первого полугодия связываем с увеличением спроса на объекты муниципальной собственности по сравнению с предыдущим годом. Мы предполагаем, что в первом полугодии [у бизнеса] появилась необходимость вложить деньги в объекты недвижимости, в связи с чем вырос спрос на наши объекты. Именно в первом полугодии был повышенный спрос», — пояснила она депутатам городской думы на заседании комитета по инвестициям. В первые шесть месяцев 2022 года наблюдался неустойчивый курс валют. Доллар США, который в январе стоил около 75 рублей, к марту подорожал до 104 рублей, а уже к июню подешевел до 57. На этом фоне многие предпочли зафиксировать сбережения в недвижимости. Ранее URA.RU рассказывало, что несмотря на общие успехи в продаже муниципальной недвижимости, у мэрии есть ряд проблемных объектов. Их чиновники готовы отдать за полцены и ниже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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