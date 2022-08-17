Чеченская компания собирается вытеснить курганскую газировку

В Кургане станет больше чеченской газировки (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

ООО «Чеченские минеральные воды» увеличит поставки своей продукции в курганские магазины. О своих планах корреспонденту URA.RU рассказали в компании.

«В Кургане мы работаем с торговой сетью „Пятерочка“. Поставляем газированную воду марки „ЧИАССР“. Планируем продолжить поставки и расширить ассортимент. Появятся питьевые и минеральные воды, а также холодные чаи», — сообщили в пресс-службе компании. Сейчас на полках супермаркетов в продаже есть лимонад, дюшес и тархун марки «ЧИАССР».

Производство ООО «Чеченские минеральные воды» находится в экологически чистом районе Чечни в селе Серноводск Сунженского района. Компания выпускает газированные, питьевые и минеральные напитки, а также соки и энергетики.

Ранее URA.RU писало, что курганцы заметили на полках супермаркетов газировку из Чечни. По словам горожан, напиток «ЧИАССР» может стать заменой импортной колы. Также сообщалось, что министр Чеченской Республики по нацполитике, печати и информации Ахмед Дудаев поделился постом о чеченской газировке в Кургане.