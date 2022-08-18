Из онлайн-кинотеатра «КиноПоиск» пропали популярные фильмы

Пользователи «КиноПоиска» не смогут посмотреть сериал «Друзья» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Из библиотеки онлайн-кинотеатра «КиноПоиск» исчезли некоторые популярные фильмы и сериалы. В службе поддержки корреспонденту URA.RU объяснили, что у сервиса истек срок прав на показ некоторых фильмов.

«Сейчас у нас закончились права на показ сериала „Друзья“, фильмов „Властелин колец“, „Интерстеллар“ и других. Условия лицензии могут измениться в любой момент», — сообщили URA.RU в службе поддержки «КиноПоиска».

На других сервисах эти фильмы доступны. Например, в онлайн-кинотеатрах Окко и IVI.

Некоторые иностранные кинокомпании ушли с российского рынка после введения западных санкций против России, также в кинотеатрах РФ перестали показывать ряд зарубежных фильмов. Американский стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix приостановил работу в России в марте. Американская компания Marvel перестала продавать лицензии на новые комиксы в РФ.