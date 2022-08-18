Из онлайн-кинотеатра «КиноПоиск» пропали популярные фильмы

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Творческое пространство в кинотеатре
Пользователи «КиноПоиска» не смогут посмотреть сериал «Друзья» Фото:

Из библиотеки онлайн-кинотеатра «КиноПоиск» исчезли некоторые популярные фильмы и сериалы. В службе поддержки корреспонденту URA.RU объяснили, что у сервиса истек срок прав на показ некоторых фильмов.

«Сейчас у нас закончились права на показ сериала „Друзья“, фильмов „Властелин колец“, „Интерстеллар“ и других. Условия лицензии могут измениться в любой момент», — сообщили URA.RU в службе поддержки «КиноПоиска».

На других сервисах эти фильмы доступны. Например, в онлайн-кинотеатрах Окко и IVI.

Некоторые иностранные кинокомпании ушли с российского рынка после введения западных санкций против России, также в кинотеатрах РФ перестали показывать ряд зарубежных фильмов. Американский стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix приостановил работу в России в марте. Американская компания Marvel перестала продавать лицензии на новые комиксы в РФ.

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Из библиотеки онлайн-кинотеатра «КиноПоиск» исчезли некоторые популярные фильмы и сериалы. В службе поддержки корреспонденту URA.RU объяснили, что у сервиса истек срок прав на показ некоторых фильмов. «Сейчас у нас закончились права на показ сериала „Друзья“, фильмов „Властелин колец“, „Интерстеллар“ и других. Условия лицензии могут измениться в любой момент», — сообщили URA.RU в службе поддержки «КиноПоиска». На других сервисах эти фильмы доступны. Например, в онлайн-кинотеатрах Окко и IVI. Некоторые иностранные кинокомпании ушли с российского рынка после введения западных санкций против России, также в кинотеатрах РФ перестали показывать ряд зарубежных фильмов. Американский стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix приостановил работу в России в марте. Американская компания Marvel перестала продавать лицензии на новые комиксы в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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