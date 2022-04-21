Marvel уходит из России

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Новые комиксы Marvel больше не будут выпускать в России Фото:
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Американская компания Marvel больше не будет продавать лицензии на новые комиксы в Россию. Об этом сообщает издание GeekCity со ссылкой на источники.

«Издательство Marvel разослало письмо российским издательствам, в котором уведомило партнеров о том, что прекращает продажу и продление лицензий на свои комиксы», — пишет портал со ссылкой на источники, которые успели ознакомиться с письмом. Согласно письму, Marvel не отзывает уже купленные лицензии, однако покупка новых лицензий с лета 2022 года станет невозможна. Так нельзя будет допечатать тираж старых комиксов или выпускать новые.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы после начала спецоперации на Украине. Ряд компаний покинули Россию. О решении приостановить работу в РФ сообщили шведские компании IKEA и Obi, передает «Национальная служба новостей». Также из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas. Стриминговая платформа Netflix также ушла с российского рынка, после чего ее акции обвалились на 25%, пишет RT.

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Американская компания Marvel больше не будет продавать лицензии на новые комиксы в Россию. Об этом сообщает издание GeekCity со ссылкой на источники. «Издательство Marvel разослало письмо российским издательствам, в котором уведомило партнеров о том, что прекращает продажу и продление лицензий на свои комиксы», — пишет портал со ссылкой на источники, которые успели ознакомиться с письмом. Согласно письму, Marvel не отзывает уже купленные лицензии, однако покупка новых лицензий с лета 2022 года станет невозможна. Так нельзя будет допечатать тираж старых комиксов или выпускать новые. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы после начала спецоперации на Украине. Ряд компаний покинули Россию. О решении приостановить работу в РФ сообщили шведские компании IKEA и Obi, передает «Национальная служба новостей». Также из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas. Стриминговая платформа Netflix также ушла с российского рынка, после чего ее акции обвалились на 25%, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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