Marvel уходит из России

21 апреля 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Новые комиксы Marvel больше не будут выпускать в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американская компания Marvel больше не будет продавать лицензии на новые комиксы в Россию. Об этом сообщает издание GeekCity со ссылкой на источники. «Издательство Marvel разослало письмо российским издательствам, в котором уведомило партнеров о том, что прекращает продажу и продление лицензий на свои комиксы», — пишет портал со ссылкой на источники, которые успели ознакомиться с письмом. Согласно письму, Marvel не отзывает уже купленные лицензии, однако покупка новых лицензий с лета 2022 года станет невозможна. Так нельзя будет допечатать тираж старых комиксов или выпускать новые. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы после начала спецоперации на Украине. Ряд компаний покинули Россию. О решении приостановить работу в РФ сообщили шведские компании IKEA и Obi, передает «Национальная служба новостей». Также из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas. Стриминговая платформа Netflix также ушла с российского рынка, после чего ее акции обвалились на 25%, пишет RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Американская компания Marvel больше не будет продавать лицензии на новые комиксы в Россию. Об этом сообщает издание GeekCity со ссылкой на источники. «Издательство Marvel разослало письмо российским издательствам, в котором уведомило партнеров о том, что прекращает продажу и продление лицензий на свои комиксы», — пишет портал со ссылкой на источники, которые успели ознакомиться с письмом. Согласно письму, Marvel не отзывает уже купленные лицензии, однако покупка новых лицензий с лета 2022 года станет невозможна. Так нельзя будет допечатать тираж старых комиксов или выпускать новые. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы после начала спецоперации на Украине. Ряд компаний покинули Россию. О решении приостановить работу в РФ сообщили шведские компании IKEA и Obi, передает «Национальная служба новостей». Также из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas. Стриминговая платформа Netflix также ушла с российского рынка, после чего ее акции обвалились на 25%, пишет RT.