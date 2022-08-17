Челябинские батальоны на Украину будут формировать постоянно

Владимир Гусак (в центре) рассказал, что батальон «Южноуралец» уже проходит учения на полигоне в Новгородской области Фото: Павел Сидоров © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Челябинской области формирование батальонов из добровольцев, желающих участвовать в проведении спецоперации на Украине в именных подразделениях «Южный Урал» и «Южноуралец», будет носить непрерывный характер. Об этом 18 августа заявил на пресс-конференции первый замминистра общественной безопасности региона Владимир Гусак, передает корреспондент URA.RU.

«Принято решение скомплектовать в регионе два батальона добровольцев, служащих на контрактной основе — это именные подразделения „Южный Урал“ и „Южноуралец“. Желающих предостаточно. Процесс формирования батальонов будет носить непрерывный характер», — заявил в пресс-центре «АиФ-Челябинск» Гусак.

По словам замминистра, первая часть батальона «Южноуралец» уже находится на стадии боевого слаживания на полигоне в Новгородской области. После прохождения учений батальон направится к месту выполнения боевых задач.

Временно исполняющий обязанности начальника пункта отбора граждан по контракту, майор Евгений Сорокин отметил, что процесс комплектования продолжается. Как правило, контракт заключают люди среднего возраста. 70% кандидатов в именные батальоны — это граждане в возрасте от 40 до 50 лет. Чтобы попасть в добровольцы, кандидат должен обладать хорошим психическим и физическим здоровьем, а также не иметь судимостей.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.