Махонин высказал претензию свердловским пожарным

18 августа 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Пожарным готовы были оплатить затраты на борьбу с огнем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказал претензии в адрес свердловских пожарных, отказавшихся помогать пермским коллегам в тушении леса. Об этом он заявил во время заседания краевого правительства, в ходе которого был затронут вопрос о ситуации с лесными пожарами в регионе. Трансляция заседания велась в паблике «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «У нас [в Пермском крае] был достаточно крупный пожар, [горело] порядка 40 гектаров [леса]. И, здесь есть над чем работать с точки зрения взаимодействия с нашими соседями из Свердловской области, которые, к сожалению, приехав на пожар, поняли, что это в Пермском крае, развернулись, и уехали. Не оказали нам поддержку, хотя мы готовы были им оплатить затраты [на борьбу с огнем]», — обратился к коллегам Махонин. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, попросив прокомментировать заявление главы Прикамья. Губернатор напомнил, что задачу снижения в регионах количества лесных пожаров поставил президент Владимир Путин. Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович отметил, что в текущем году в регионе зафиксировано 86 лесных пожаров, 93% из которых были ликвидированы в течение первых суток. В Прикамье до 10 сентября действует особый противопожарный режим. В парках, на сельскохозугодьях запрещено разведение открытого огня, сжигание порубочных остатков и мусора. Разведение костров в лесах допускается только в оборудованных кострищах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказал претензии в адрес свердловских пожарных, отказавшихся помогать пермским коллегам в тушении леса. Об этом он заявил во время заседания краевого правительства, в ходе которого был затронут вопрос о ситуации с лесными пожарами в регионе. Трансляция заседания велась в паблике «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «У нас [в Пермском крае] был достаточно крупный пожар, [горело] порядка 40 гектаров [леса]. И, здесь есть над чем работать с точки зрения взаимодействия с нашими соседями из Свердловской области, которые, к сожалению, приехав на пожар, поняли, что это в Пермском крае, развернулись, и уехали. Не оказали нам поддержку, хотя мы готовы были им оплатить затраты [на борьбу с огнем]», — обратился к коллегам Махонин. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, попросив прокомментировать заявление главы Прикамья. Губернатор напомнил, что задачу снижения в регионах количества лесных пожаров поставил президент Владимир Путин. Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович отметил, что в текущем году в регионе зафиксировано 86 лесных пожаров, 93% из которых были ликвидированы в течение первых суток. В Прикамье до 10 сентября действует особый противопожарный режим. В парках, на сельскохозугодьях запрещено разведение открытого огня, сжигание порубочных остатков и мусора. Разведение костров в лесах допускается только в оборудованных кострищах.