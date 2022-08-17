Цену на крупный ТРК в Челябинске снизили на 205 млн рублей

Торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Фокус» в Челябинске повторно выставили на торги, теперь дешевле на 205 миллионов рублей. Объявление об этом появилось на площадке «Торги-ру».
«Объект ТРК „Фокус“ площадью 59 246,5 кв. метров. Всего этажей пять, площадь земельного участка 401 сотка. Категория земли: поселения», — сообщается в объявлении компании «Торги-ру».
Как URA.RU сообщил ее директор Андрей Окулов, форма продажи сохранилась. Реализуется 100% доли в ООО «Адреналин». Теперь стоимость актива оценена в 2 млрд 790 млн рублей. В августе ТРК не смогли продать за 2 млрд 995 млн рублей. Торги будут идти на повышение.
Заявки от желающих приобрести объект собирают до 20 сентября. Торги состоятся на следующий день, 21 сентября. Шаг задатка остался прежним — 2% от начальной цены. Однако в абсолютных цифрах он снизился пропорционально уменьшению стоимости актива.
Ранее участники рынка высказывались о том, что месячного срока недостаточно для проведения оценки актива. Также предлагались другие виды продажи собственности. ТРК владеет челябинский предприниматель Владимир Ланде. Запрос URA.RU на момент публикации материала он оставил без ответа.
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