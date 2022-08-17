17 августа 2022

В Свердловской области машина с двумя детьми влетела в иномарку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, рация, медицинская маска, гибдд
В ГИБДД проводят проверку после аварии с двумя детьми Фото:

В Сысерти (Свердловская область) автомобиль с двумя девочками-подростками столкнулся с иномаркой, водитель которой не уступил дорогу на перекрестке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

«В результате ДТП [пострадали] водитель Lada Priora и два его несовершеннолетних пассажира, девочки 14 и 17 лет, а также два пассажира Toyota RAV4, 60-летняя женщина и 66-летний мужчина», — говорится в сообщении ведомства. ДТП произошло вечером 17 августа.

Инспекторы ГИБДД выяснили, что пожилой водитель Toyota не дал проехать Lada Priora, у которой было преимущество на дороге. Из-за этого машины столкнулись. Пострадавших направили в местную больницу, хотя серьезных травм никто не получил — пассажиры пристегнулись ремнями безопасности.

Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП в Нижнем Тагиле, где автомобиль, управляемый подростком, влетел в машину скорой помощи и загорелся. В результате погибли пять человек, в том числе фельдшер скорой помощи.

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В Сысерти (Свердловская область) автомобиль с двумя девочками-подростками столкнулся с иномаркой, водитель которой не уступил дорогу на перекрестке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону. «В результате ДТП [пострадали] водитель Lada Priora и два его несовершеннолетних пассажира, девочки 14 и 17 лет, а также два пассажира Toyota RAV4, 60-летняя женщина и 66-летний мужчина», — говорится в сообщении ведомства. ДТП произошло вечером 17 августа. Инспекторы ГИБДД выяснили, что пожилой водитель Toyota не дал проехать Lada Priora, у которой было преимущество на дороге. Из-за этого машины столкнулись. Пострадавших направили в местную больницу, хотя серьезных травм никто не получил — пассажиры пристегнулись ремнями безопасности. Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП в Нижнем Тагиле, где автомобиль, управляемый подростком, влетел в машину скорой помощи и загорелся. В результате погибли пять человек, в том числе фельдшер скорой помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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