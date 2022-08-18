Российские ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников

Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили 10 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказали в ведомстве. В том числе, беспилотники были уничтожены в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.
Ранее российские силовики сообщили о задержании в Херсоне бывшего солдата ВСУ Петра Жадана за передачу координат военных РФ. А двух бывших работников Запорожской АЭС задержали за раскрытие артиллерии ВСУ координат станции.
Россия с февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл основными целями демилитаризацию Украины и помощь жителям Донбасса.
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Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили 10 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга. «Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказали в ведомстве. В том числе, беспилотники были уничтожены в ДНР, Харьковской и Херсонской областях. Ранее российские силовики сообщили о задержании в Херсоне бывшего солдата ВСУ Петра Жадана за передачу координат военных РФ. А двух бывших работников Запорожской АЭС задержали за раскрытие артиллерии ВСУ координат станции. Россия с февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл основными целями демилитаризацию Украины и помощь жителям Донбасса.