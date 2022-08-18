Российские ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников

18 августа 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

Минобороны отчиталось об уничтожении 10 беспилотников ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили 10 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга. «Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказали в ведомстве. В том числе, беспилотники были уничтожены в ДНР, Харьковской и Херсонской областях. Ранее российские силовики сообщили о задержании в Херсоне бывшего солдата ВСУ Петра Жадана за передачу координат военных РФ. А двух бывших работников Запорожской АЭС задержали за раскрытие артиллерии ВСУ координат станции. Россия с февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл основными целями демилитаризацию Украины и помощь жителям Донбасса.

Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили 10 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга. «Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказали в ведомстве. В том числе, беспилотники были уничтожены в ДНР, Харьковской и Херсонской областях. Ранее российские силовики сообщили о задержании в Херсоне бывшего солдата ВСУ Петра Жадана за передачу координат военных РФ. А двух бывших работников Запорожской АЭС задержали за раскрытие артиллерии ВСУ координат станции. Россия с февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл основными целями демилитаризацию Украины и помощь жителям Донбасса.