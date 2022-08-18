Российские ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников

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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, беспилотник
Минобороны отчиталось об уничтожении 10 беспилотников ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили 10 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказали в ведомстве. В том числе, беспилотники были уничтожены в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.

Ранее российские силовики сообщили о задержании в Херсоне бывшего солдата ВСУ Петра Жадана за передачу координат военных РФ. А двух бывших работников Запорожской АЭС задержали за раскрытие артиллерии ВСУ координат станции.

Россия с февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл основными целями демилитаризацию Украины и помощь жителям Донбасса.

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Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили 10 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга. «Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказали в ведомстве. В том числе, беспилотники были уничтожены в ДНР, Харьковской и Херсонской областях. Ранее российские силовики сообщили о задержании в Херсоне бывшего солдата ВСУ Петра Жадана за передачу координат военных РФ. А двух бывших работников Запорожской АЭС задержали за раскрытие артиллерии ВСУ координат станции. Россия с февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл основными целями демилитаризацию Украины и помощь жителям Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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