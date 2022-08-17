Из-за Дня города в Кургане отменили праздник

Из-за подготовки к празднованию Дня города в Кургане отменили мастер-класс профессионального танцора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане отменили празднование «Дня дружбы России и Индии» и мастер-класс по индийским танцам после заявления епархии. Об этом на личной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает сам организатор мастер-класса из Санкт-Петербурга Игорь Остапенко.

«Мое выступление отменили. Был звонок от организаторов площадки. В связи с ремонтными работами и подготовкой парка ко Дню города, мероприятие отменяется. Приношу всем свои извинения», — говорит Остапенко.

В пресс-службе Курганского общества сознания Кришны URA.RU рассказали, что Остапенко не имеет религиозного посвящения в их традицию, однако курганские вайшнавы поддерживают его творчество. «Целью мероприятия было укрепление социально-культурных связей между Россией и Индией в честь 75-летия сотрудничества между странами», — рассказывают в организации. Как отмечают в епархии, мероприятие поддерживал «Курганский городской Дом народного творчества». Получить оперативный комментарий URA.RU не удалось.

Ранее URA.RU писало, что курганская епархия возмутилась проведению мастер-класса по индийскому танцу в Детском парке. По словам епархии, Дом народного творчества планировал устроить «День дружбы России и Индии» 18 августа.