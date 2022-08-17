Бастрыкина попросили проверить Ройзмана из-за пропаганды ЛГБТ

18 августа 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

Евгений Ройзман, по версии активистов, финансово помогает ЛГБТ-центру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Общественники из организации «Зов народа» попросили председателя СК РФ Александра Бастрыкина проверить, причастен ли экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман к спонсированию ЛГБТ-движения среди подростков. Об этом активисты сообщили URA.RU. «Приходим к выводу, что спонсором продвижения идей [ЛГБТ] является Евгений Ройзман, который по заявлению [юриста ресурсного центра ЛГБТ] Анны Плюсниной „поддерживал движение и поддерживает“», — говорится в сообщении общественного объединения «Зов народа». Они приложили обращение, предположительно отправленное Александру Бастрыкину. По версии активистов, Ройзман выступает спонсором пропаганды нетрадиционных отношений среди детей. Также они считают, что аналогичной деятельностью занимаются другие структуры, связанные с иностранными властями. URA.RU отправило запрос в пресс-службу СК РФ, ответа на момент публикации не поступало. Дозвониться до самого Ройзмана агентству не удалось — его телефон оказался недоступен. В середине августа телеканал «Царьград» выпустил 50-минутный фильм, в котором поднимался вопрос распространения оппозиции в Екатеринбурге. В частности, связанными с расколом общества посчитали Евгения Ройзмана, депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Холодарева и других политиков.

Общественники из организации «Зов народа» попросили председателя СК РФ Александра Бастрыкина проверить, причастен ли экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман к спонсированию ЛГБТ-движения среди подростков. Об этом активисты сообщили URA.RU. «Приходим к выводу, что спонсором продвижения идей [ЛГБТ] является Евгений Ройзман, который по заявлению [юриста ресурсного центра ЛГБТ] Анны Плюсниной „поддерживал движение и поддерживает“», — говорится в сообщении общественного объединения «Зов народа». Они приложили обращение, предположительно отправленное Александру Бастрыкину. По версии активистов, Ройзман выступает спонсором пропаганды нетрадиционных отношений среди детей. Также они считают, что аналогичной деятельностью занимаются другие структуры, связанные с иностранными властями. URA.RU отправило запрос в пресс-службу СК РФ, ответа на момент публикации не поступало. Дозвониться до самого Ройзмана агентству не удалось — его телефон оказался недоступен. В середине августа телеканал «Царьград» выпустил 50-минутный фильм, в котором поднимался вопрос распространения оппозиции в Екатеринбурге. В частности, связанными с расколом общества посчитали Евгения Ройзмана, депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Холодарева и других политиков.