О «западном влиянии» на Екатеринбург сняли 50-минутный фильм Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбург, известный протестными настроениями своих жителей, является «натовской миной в центре России», а происходящее в городе может спровоцировать раскол страны. К такому выводу пришли авторы 50-минутного фильма телеканала «Царьград», рассказавшие о «западном влиянии» на уральскую столицу.

«Урал — протестный регион, откуда, по мнению многих, может начаться раскол нашей страны. Бесконтрольный Ельцин Центр, „Недели толерантности“, встречи западных послов с журналистами — это все Екатеринбург», — повествует журналистка Анна Вавилова, автор фильма «Натовские мины в центре России. И никто ничего не делает».

Создатели картины рассуждают о причинах оппозиционности Екатеринбурга. И приходят к выводу, что город, являющийся промышленным и транспортным центром России, привлекает внимание западных интересантов. «В Екатеринбурге планомерно воссоздается модель киевского майдана», — заявляет Вавилова, демонстрируя кадры протестов в сквере у театра драмы в 2019 году.

Помимо прочего, авторы фильма называют оппозиционеров, связанных с Екатеринбургом. Это бывший мэр Евгений Ройзман, депутаты гордумы Алексей Холодарев и Константин Киселев, бывший депутат Леонид Волков (включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга и иноагентов Минюста) и другие.

«Пятую колонну мы выращиваем здесь на свои деньги. Здесь мощнейший ЛГБТ-ресурс, здесь британское консульство. Фактически вся идеологическая борьба [разворачивается] не в Москве, а здесь», — рассуждает один из комментаторов фильма, председатель научного совета НИЦ «Глобальных коммуникаций» Михаил Беспалов.

На протяжении последних месяцев Екатеринбург находится под жесткой критикой федеральных знаменитостей. Одним из главных порицателей является телеведущий Владимир Соловьев, весной назвавший город «центром мерзотной либероты». Главной мишенью критиков стал Ельцин Центр, который московские селебрити обвиняли в антигосударственной политике.