A Haber: Эрдоган предложит Зеленскому провести встречу с Путиным

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Реджеп Тайип Эрдоган хочет помирить Владимира Путина с Владимиром Зеленским Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому организовать встречу с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает турецкий канал A Haber.

«Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным», — сообщил корреспондент телеканала из Львова. Издание ссылается на дипломатические источники.

Эрдоган вылетел во Львов, где он встретится с Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, передает RT. Они могут попытаться уговорить президента Украины согласиться на дипломатическое решение конфликта с Россией и отказаться от возврата территорий, контролируемых РФ, цитирует «Национальная служба новостей» советника офиса Зеленского Алексея Арестовича.

Ранее Путин встретился с Эрдоганом в Сочи, он предложил ему провести переговоры с Зеленским в Турции. В Кремле ответили, что пока нет условий для такого обсуждения лидеров стран. Делегации Украины и России проводили ряд переговоров после начала спецоперации, но не пришли к решению по урегулированию ситуации. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому организовать встречу с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает турецкий канал A Haber. «Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным», — сообщил корреспондент телеканала из Львова. Издание ссылается на дипломатические источники. Эрдоган вылетел во Львов, где он встретится с Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, передает RT. Они могут попытаться уговорить президента Украины согласиться на дипломатическое решение конфликта с Россией и отказаться от возврата территорий, контролируемых РФ, цитирует «Национальная служба новостей» советника офиса Зеленского Алексея Арестовича. Ранее Путин встретился с Эрдоганом в Сочи, он предложил ему провести переговоры с Зеленским в Турции. В Кремле ответили, что пока нет условий для такого обсуждения лидеров стран. Делегации Украины и России проводили ряд переговоров после начала спецоперации, но не пришли к решению по урегулированию ситуации. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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