A Haber: Эрдоган предложит Зеленскому провести встречу с Путиным

18 августа 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

Реджеп Тайип Эрдоган хочет помирить Владимира Путина с Владимиром Зеленским Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому организовать встречу с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает турецкий канал A Haber. «Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным», — сообщил корреспондент телеканала из Львова. Издание ссылается на дипломатические источники. Эрдоган вылетел во Львов, где он встретится с Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, передает RT. Они могут попытаться уговорить президента Украины согласиться на дипломатическое решение конфликта с Россией и отказаться от возврата территорий, контролируемых РФ, цитирует «Национальная служба новостей» советника офиса Зеленского Алексея Арестовича. Ранее Путин встретился с Эрдоганом в Сочи, он предложил ему провести переговоры с Зеленским в Турции. В Кремле ответили, что пока нет условий для такого обсуждения лидеров стран. Делегации Украины и России проводили ряд переговоров после начала спецоперации, но не пришли к решению по урегулированию ситуации. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому организовать встречу с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает турецкий канал A Haber. «Ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным», — сообщил корреспондент телеканала из Львова. Издание ссылается на дипломатические источники. Эрдоган вылетел во Львов, где он встретится с Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, передает RT. Они могут попытаться уговорить президента Украины согласиться на дипломатическое решение конфликта с Россией и отказаться от возврата территорий, контролируемых РФ, цитирует «Национальная служба новостей» советника офиса Зеленского Алексея Арестовича. Ранее Путин встретился с Эрдоганом в Сочи, он предложил ему провести переговоры с Зеленским в Турции. В Кремле ответили, что пока нет условий для такого обсуждения лидеров стран. Делегации Украины и России проводили ряд переговоров после начала спецоперации, но не пришли к решению по урегулированию ситуации. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля.