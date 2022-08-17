В РФ рассекретили данные о героях экипажа «Уральских авиалиний»

18 августа 2022 в 12:40 Размер текста - 17 +

Самолет «Уральских авиалиний» приземлился на кукурузном поле в 2019 году Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье Росавиация рассекретила документы о причинах инцидента с самолетом «Уральских авиалиний», который посадили на кукурузном поле в 2019 году и тем самым спасли сотни пассажиров. Соответствующий документ был опубликован в социальных сетях. «[Во время инцидента был зафиксирован] рост психоэмоционального напряжения членов экипажа и, как следствие, временная дезорганизация их дальнейших действий <…> в том числе пропуск операции по уборке шасси», — говорится в документе, опубликованном telegram-каналом «Авиационная антресоль». Кроме этого, одной их причин инцидента считается столкновение со стаей чаек-хохотуний. В отчете говорится, что птицы повредили оба двигателя самолета, из-за чего полет нельзя было продолжать. Во время аварии пилоты слышали хлопки, свидетельствующие о проблемах с системами самолета. URA.RU направило запрос в пресс-службу Росавиации. Ответа на момент публикации не поступало. Капитан Дамир Юсупов посадил лайнер А-321 в августе 2019 года на кукурузном поле. Самолет летел из Жуковского в Симферополь, но из-за отказа систем воздушного судна экипажу пришлось прибегнуть к экстренной посадке. В результате удалось спасти жизни всех 226 пассажиров, находившихся на борту. Юсупов получил звание Героя России, и его подвиг было решено экранизировать.

Росавиация рассекретила документы о причинах инцидента с самолетом «Уральских авиалиний», который посадили на кукурузном поле в 2019 году и тем самым спасли сотни пассажиров. Соответствующий документ был опубликован в социальных сетях. «[Во время инцидента был зафиксирован] рост психоэмоционального напряжения членов экипажа и, как следствие, временная дезорганизация их дальнейших действий <…> в том числе пропуск операции по уборке шасси», — говорится в документе, опубликованном telegram-каналом «Авиационная антресоль». Кроме этого, одной их причин инцидента считается столкновение со стаей чаек-хохотуний. В отчете говорится, что птицы повредили оба двигателя самолета, из-за чего полет нельзя было продолжать. Во время аварии пилоты слышали хлопки, свидетельствующие о проблемах с системами самолета. URA.RU направило запрос в пресс-службу Росавиации. Ответа на момент публикации не поступало. Капитан Дамир Юсупов посадил лайнер А-321 в августе 2019 года на кукурузном поле. Самолет летел из Жуковского в Симферополь, но из-за отказа систем воздушного судна экипажу пришлось прибегнуть к экстренной посадке. В результате удалось спасти жизни всех 226 пассажиров, находившихся на борту. Юсупов получил звание Героя России, и его подвиг было решено экранизировать.