Жену застреленного экс-шефа СвЖД заставили отдать за мужа 19 млн

18 августа 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

Алексей Миронов былд найден застреленным в собственном доме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вдова найденного застреленным экс-начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова Майя Бутко не смогла обжаловать решение суда, согласно которому она должна выплатить за мужа 19 миллионов, доставшиеся ему в качестве взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Суд постановил взыскать с супруги умершего в доход государства за счет наследственного имущества более 19 млн рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Решение о взыскании денег с вдовы пытались обжаловать во Втором кассационном суде. Алексей Миронов обвинялся по 11 уголовным делам, связанным с коррупцией и злоупотреблением служебными полномочиями. В 2019 году глава СвЖД смог освободиться из СИЗО и отправиться под домашний арест. Через неделю чиновника нашли застреленным в собственном доме. Он оставил предсмертную записку. С Миронова должны были взыскать 19 миллионов в счет государства, но после его смерти долг переложили на жену.

Вдова найденного застреленным экс-начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова Майя Бутко не смогла обжаловать решение суда, согласно которому она должна выплатить за мужа 19 миллионов, доставшиеся ему в качестве взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Суд постановил взыскать с супруги умершего в доход государства за счет наследственного имущества более 19 млн рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Решение о взыскании денег с вдовы пытались обжаловать во Втором кассационном суде. Алексей Миронов обвинялся по 11 уголовным делам, связанным с коррупцией и злоупотреблением служебными полномочиями. В 2019 году глава СвЖД смог освободиться из СИЗО и отправиться под домашний арест. Через неделю чиновника нашли застреленным в собственном доме. Он оставил предсмертную записку. С Миронова должны были взыскать 19 миллионов в счет государства, но после его смерти долг переложили на жену.