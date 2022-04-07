С жены покончившего с собой главы СвЖД взыскали 19 млн

19 миллионов — сумма средств, полученных Мироновым, происхождение которых считается незаконным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экс-начальник Свердловской железной дороги найден застреленным

Московский городской суд постановил взыскать в пользу государства с вдовы бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова Майи Бутко 19 миллионов рублей по делу о получении взяток в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в своем telegram-канале.

«Московский городской суд признал ничтожными сделки по получению указанных услуг, поскольку они совершены с целью, противной основам правопорядка и нравственности. С супруги умершего [экс-руководителя СвЖД] в доход государства за счет наследственного имущества взыскано более 19 млн рублей», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в отношении Миронова возбудили 11 уголовных дел, которые были объединены после его смерти. Руководителя СвЖД обвиняли по статьям «Получение взятки» и «Злоупотребление служебными полномочиями» УК РФ. Миронов находился под домашним арестом, но 10 июня 2019 его освободили под залог в пять млн рублей. Спустя неделю Миронов совершил самоубийство в своем доме в Москве на Рублевском шоссе. Он оставил записку, в которой написал, что не хочет быть опозоренным и остается советским человеком, служившим на благо России.

Позднее URA.RU рассказывало о разбирательствах между Уральской транспортной прокуратурой и вдовой Миронова. После того как экс-руководитель СвЖД покончил с собой, прокуратура решила взыскать с наследников Миронова 164 млн рублей, заблокировав при этом его банковские счета, на которых на момент следствия было 380 млн рублей.

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