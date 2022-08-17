Бывший курганский силовик заставил пересчитать ему пенсию

Бывший водитель шадринской полиции в суде добился перерасчета льготной пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шадринский районный суд обязал УМВД Курганской области пересчитать пенсию бывшему сотруднику полиции и включить в стаж несколько десятков льготных месяцев. Решение появилось на сайте суда.

«Обязать МО МВД России „Шадринский“ и УМВД России по Курганской области включить период службы М. с 11 апреля 2003 года по 07 мая 2007 года <…> в выслугу лет в льготном исчислении», — говорится в решении судьи Евгения Котельникова. Перерасчет бывшему полицейскому должны сделать с 16 сентября 2021 года.

Обратившийся в суд мужчина до пенсии работал в должности милиционера-водителя взвода конвойной службы милиции ОВД г. Шадринска. При выходе на пенсию ему насчитали льготный стаж в размере 29 лет и 2 дней. Суд рассмотрел предоставленные истцом доказательства и постановил, что спорные четыре года также должны быть включены в льготный стаж бывшему полицейскому. После удовлетворения иска пенсионера МВД ему пересчитают срок в льготном исчислении, из расчета один месяц службы за полтора месяца.

Ранее URA.RU сообщало, что шадринец обратился в суд с иском к ПФР Курганской области. Электрогазосварщик доказал право на досрочную пенсию после того, как ему отказались ее начислить из-за неправильно рассчитанного стажа.