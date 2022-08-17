К академии футбола в Екатеринбурге стянули бойцов ФСБ

Сотрудники УФСБ по Свердловской области совместно с правоохранителями и представителями власти проводят антитеррористические учения на территории Уральской академии футбола в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ.
«Оперативным штабом в Свердловской области проводятся антитеррористические учения на территории, прилегающей к спортивному комплексу ГАУ СО „Уральская футбольная академия“», — говорится в сообщении ведомства. Учения продлятся с 15:00 18 августа до 12:00 19 августа.
Мероприятие посвящено способам борьбы с террористическими угрозами. Горожан призвали сохранять спокойствие и выполнять требования присутствующих на объекте силовиков.
Ранее сотрудники ФСБ проводили антитеррористические учения в Кольцово. Мероприятие не остановило плановые авиарейсы.
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