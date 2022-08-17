Стоимость парка — 4,5 миллиона рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу готовый бизнес — парк развлечений с полигоном для групповых виртуальных игр за 4,5 миллиона рублей. Объявление опубликовали на сайте Avito, где за такую же сумму продают двухкомнатную квартиру в центре Сургута.

«Продам готовый бизнес — парк развлечений. Стоимость — 4,5 миллиона рублей. Организация детских праздников и полигон групповых виртуальных игр. Бизнес успешно работает с 2020 года, никаких вложений не требует, имеется действующая база клиентов, СРМ, все процессы налажены, штат укомплектован и готовы работать с новым владельцем», — следует из объявления.

Помещение находится в торговом центре «Сити Молл», в нем сделан дизайнерский ремонт, а покупателю бизнес достанется со всем оборудованием. Связаться с самим продавцом и уточнить детали продажи на момент публикации новости не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало, что владельцы федеральной сети круглосуточных алкомаркетов «Высокий Градус & Food 24/7» ищут франчайзи, которые готовы развивать бизнес в ХМАО. Компания рассчитывает начать работать в Югре в ближайшие месяцы.

Площадь помещения составляет 200 квадратных метров Фото: Avito

Бизнес продают с готовой клиентской базой на налаженными контактами Фото: Avito