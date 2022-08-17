17 августа 2022

В Сургуте продают парк развлечений по цене двухкомнатной квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детский парк развлечений «Мегалэнд» в ТРЦ VEER Mall. Екатеринбург, мегалэнд, детский парк развлечений
Стоимость парка — 4,5 миллиона рублей Фото:

В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу готовый бизнес — парк развлечений с полигоном для групповых виртуальных игр за 4,5 миллиона рублей. Объявление опубликовали на сайте Avito, где за такую же сумму продают двухкомнатную квартиру в центре Сургута.

«Продам готовый бизнес — парк развлечений. Стоимость — 4,5 миллиона рублей. Организация детских праздников и полигон групповых виртуальных игр. Бизнес успешно работает с 2020 года, никаких вложений не требует, имеется действующая база клиентов, СРМ, все процессы налажены, штат укомплектован и готовы работать с новым владельцем», — следует из объявления.

Помещение находится в торговом центре «Сити Молл», в нем сделан дизайнерский ремонт, а покупателю бизнес достанется со всем оборудованием. Связаться с самим продавцом и уточнить детали продажи на момент публикации новости не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало, что владельцы федеральной сети круглосуточных алкомаркетов «Высокий Градус & Food 24/7» ищут франчайзи, которые готовы развивать бизнес в ХМАО. Компания рассчитывает начать работать в Югре в ближайшие месяцы.

Площадь помещения составляет 200 квадратных метров
Фото:
Бизнес продают с готовой клиентской базой на налаженными контактами
Фото:
Парк находится в ТЦ «Сити Молл»
Фото:

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

В Сургуте (ХМАО) выставили на продажу готовый бизнес — парк развлечений с полигоном для групповых виртуальных игр за 4,5 миллиона рублей. Объявление опубликовали на сайте Avito, где за такую же сумму продают двухкомнатную квартиру в центре Сургута. «Продам готовый бизнес — парк развлечений. Стоимость — 4,5 миллиона рублей. Организация детских праздников и полигон групповых виртуальных игр. Бизнес успешно работает с 2020 года, никаких вложений не требует, имеется действующая база клиентов, СРМ, все процессы налажены, штат укомплектован и готовы работать с новым владельцем», — следует из объявления. Помещение находится в торговом центре «Сити Молл», в нем сделан дизайнерский ремонт, а покупателю бизнес достанется со всем оборудованием. Связаться с самим продавцом и уточнить детали продажи на момент публикации новости не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что владельцы федеральной сети круглосуточных алкомаркетов «Высокий Градус & Food 24/7» ищут франчайзи, которые готовы развивать бизнес в ХМАО. Компания рассчитывает начать работать в Югре в ближайшие месяцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...