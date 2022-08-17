Оппонент Куйвашева украсил агитационный буклет украинским фото

18 августа 2022 в 14:37 Размер текста - 17 +

Каптюг одним из первых представил свою программу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кандидат в губернаторы Свердловской области от партии ЛДПР Александр Каптюг использовал в своем агитационном буклете фотографию украинского фотографа Андрея Бандуренко. Эту деталь подметили пользователи соцсетей. Сам политик объяснил URA.RU, что сделал это без какого-то дурного умысла. «Для буклетов мы использовали совершенно типовую фотографию пенсионеров — без какого-то умысла. Перебрали достаточно много вариантов и остановились на этом, поскольку он не нарушает запрет [на демонстрацию чужих лиц в агитации]. И уж тем более мы не смотрели на национальность фотографа», — объяснил Александр Каптюг. Ранее в соцсетях подметили, что в агитационном буклете Каптюга использован снимок фотографа с Украины Андрея Бандуренко. На нем изображена чета пенсионеров. В агитационных материалах фото сопровождает предложение кандидата сделать бесплатную медицину для пожилых людей доступной. Этот пункт наряду с другими включен в предвыборную программу кандидата в губернаторы от ЛДПР. Кроме Каптюга на пост губернатора Свердловской области претендуют еще четыре человека. Так, в предвыборной гонке участвуют действующий глава региона Евгений Куйвашев («Единая Россия»), вице-спикер заксо Александр Ивачев (КПРФ), а также депутаты Госдумы Александр Демин («Новые люди») и Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») Все они до 11 сентября должны публично представить свою программу. Снимок украинского фотографа продемонстрировал предложение кандидата о бесплатной медицине для людей старшего поколения Фото: страница Александра Каптюга во «ВКонтакте»

Кандидат в губернаторы Свердловской области от партии ЛДПР Александр Каптюг использовал в своем агитационном буклете фотографию украинского фотографа Андрея Бандуренко. Эту деталь подметили пользователи соцсетей. Сам политик объяснил URA.RU, что сделал это без какого-то дурного умысла. «Для буклетов мы использовали совершенно типовую фотографию пенсионеров — без какого-то умысла. Перебрали достаточно много вариантов и остановились на этом, поскольку он не нарушает запрет [на демонстрацию чужих лиц в агитации]. И уж тем более мы не смотрели на национальность фотографа», — объяснил Александр Каптюг. Ранее в соцсетях подметили, что в агитационном буклете Каптюга использован снимок фотографа с Украины Андрея Бандуренко. На нем изображена чета пенсионеров. В агитационных материалах фото сопровождает предложение кандидата сделать бесплатную медицину для пожилых людей доступной. Этот пункт наряду с другими включен в предвыборную программу кандидата в губернаторы от ЛДПР. Кроме Каптюга на пост губернатора Свердловской области претендуют еще четыре человека. Так, в предвыборной гонке участвуют действующий глава региона Евгений Куйвашев («Единая Россия»), вице-спикер заксо Александр Ивачев (КПРФ), а также депутаты Госдумы Александр Демин («Новые люди») и Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») Все они до 11 сентября должны публично представить свою программу.